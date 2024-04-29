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Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
Лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч
фото з відкритих джерел

До цьогорічного рейтингу потрапили п'ять державних компаній

Майже 750 млрд грн склав сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України за даними Індексу Опендатабота. Половина компаній, що потрапили до топу – державні, ще чотири належать групі «СКМ» Ріната Ахметова. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи «СКМ».

За даними Індексу Опендатабота, лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році – 688,45 млрд грн. 

Топ-10 компаній енергетичного комплексу України
Топ-10 компаній енергетичного комплексу України
фото інфорграфіка Опендатабот

До цьогорічного рейтингу потрапили п'ять  державних компаній та чотири компанії, які входять до групи «СКМ» Ріната Ахметова. Ще одна компанія – ТОВ «Київська обласна ЕК» – належить Костенко Нелі. 

8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві – торгівлею газом.

Лідер групи незмінний два роки поспіль – компанія «Д.Трейдинг», яка входить до групи «СКМ». Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно до 2022: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова. Так, компанія «Київські енергетичні послуги» збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія «Дніпровські енергетичні послуги» – на третину порівняно з 2022 роком. 

Варто зазначити, що «Дніпровські енергетичні послуги» отримали найбільший приріст прибутку – у 2,5 рази – серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

А ось четверта компанія групи СКМ – ДТЕК «Західенерго» – навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

Загалом сукупний дохід чотирьох компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п'ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч. Так, «Укргідроенерго» збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК «Енергоатом» – на 15%. 

Зазначимо, що компанія «Укргідроенерго» отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній Індексу – 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного «Укренерго» за рік майже не змінився – понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: «Нафтогаз України» – на 4%, «Нафтогаз Трейдинг» – на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023 – 10,29 млрд грн загалом. 

Останнє місце топу посідає ТОВ «Київська обласна ЕК», власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

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Як повідомлялося, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» Ріната Ахметова у I кварталі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні у 1,7 раза проти аналогічного періоду минулого року – до 4,2 млрд грн. 

Серед найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла у 7,5 раза проти I кварталу 2023 року, до 1,3 млрд грн.

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Також Група збільшила сплату податку на доходи фізичних осіб на 22% – до 791 млн грн. Крім того, «Метінвест» перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року.

Нагадаємо, у 2023 році Група «Метінвест» сплатила до бюджету України 14,6 млрд грн податків.

Теги: Нафтогаз України Енергоатом держава послуги Укренерго Укргідроенерго

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