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У Туреччині 3 тис. готельних об'єктів на межі закриття: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Туреччині 3 тис. готельних об'єктів на межі закриття: причина
Необхідність отримання сертифікатів туристичної діяльності виникла після прийняття закону про передачу під контроль міністерства таких об’єктів, як готелі, мотелі та гуртожитки
фото з відкритих джерел

Готелі можуть закритися через відсутність необхідних документів

У Туреччині можуть закрити 3 тис. готельних об'єктів, які не отримали сертифікати туристичної діяльності та не зроблять це до встановленого Мінтуризму дедлайну. Про це заявив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой для Türizm Ajansı.

Повідомляється, що необхідність отримання сертифікатів туристичної діяльності виникла після прийняття закону про передачу під контроль міністерства таких об’єктів, як готелі, мотелі та гуртожитки, які мають сертифікат муніципалітету на експлуатацію та надають послуги низького рівня.

«Було чотири тисячі об'єктів. Тисяча отримала документи. Для трьох тисяч час спливає... Готелі, які не отримають сертифікат, будуть закритім, – сказав міністр.

За його словами, на рівні муніципалітетів робота з контролю за послугами, які надають ці готельні об'єкти, не велася належним чином, тому вони перейдуть під контроль міністерства.

Нагадаємо, Туреччина завалила Україну своїми помідорами.

До слова, пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü.

Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.

Мінімальна пенсія в Туреччині наприкінці 2023 року була збільшена з 3,5 тис. турецьких лір (172 євро) до 5,5 тис. турецьких лір (270 євро). Мінімальна пенсія муніципальних та держслужбовців зросла до 7 тис. турецьких лір  (354 євро). 

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Теги: міністр документи робота послуги сертифікат

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