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Кабмін підвищив вартість послуг для водіїв: деякі подорожчали в десятки разів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін підвищив вартість послуг для водіїв: деякі подорожчали в десятки разів
Послуги МВС для водіїв суттєво додадуть у вартості
фото з відкритих джерел

Зміни набудуть чинності з першого дня наступного року 

Кабінет Міністрів України змінив розміру плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчають. Про це йдеться у Постанові Уряду №1386.

Документ вже підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, він набирає чинності з 1 січня 2024 року. Таким чином, в Україні подорожчають такі послуги МВС:

  • видача посвідчення водія – з 26 грн до 230 грн;
  • прийняття теоретичного іспиту з водіння – з 13 до 250 грн;
  • ухвалення практичного іспиту з водіння – з 13 грн до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація транспортних засобів – з 200 до 350 грн.

Варто додати, що схожий законопроєкт розглядали ще у 2022 році – тоді його авторами виступила група депутатів «Слуги народу» та інших фракцій. Вони заявили, що вартість деяких послуг, які надає Міністерство внутрішніх справ, дуже низька. Тоді зазначалося, що витрати на оплату праці співробітників зростають з кожним роком, що негативно впливає на бюджет країни.

Нагадаємо, в Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.

Раніше Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

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Теги: послуги Денис Шмигаль Кабмін МВС водій

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