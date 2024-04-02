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Знищена нерухомість буде в базі міжнародного Реєстру збитків: «Дія» запустила новий сервіс

Катерина Іванова
glavcom.ua
Знищена нерухомість буде в базі міжнародного Реєстру збитків: «Дія» запустила новий сервіс
Згодом з'явиться можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство
фото з відкритих джерел

Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади

У «Дії» з'явився новий сервіс, який дає змогу подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. «Дія» стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії», – заявив міністр.

Щоб скористатися сервісом, треба оновити застосунок. На першому етапі через застосунок можна подати заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

Згодом з'явиться можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.

Нагадаємо, у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією за даними пошуковика по судовому реєстру.

Також у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

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Теги: міністр реєстр Михайло Федоров будинок президент Володимир Зеленський житло держава українці бізнес нерухомість застосунок

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