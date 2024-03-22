Атестат та диплом у смартфоні: «Дія» запустила освітні документи

Мінцифри: Відтепер вступати до університету чи влаштовуватися на роботу можна без ксерокопій — достатньо пошерити електронний освітній документ

Документи з'являться в «Дії» після оновлення застосунку, і за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

У застосунку «Дія» відтепер є всі освітні документи, такі як шкільний атестат, диплом бакалавра чи магістра та інші. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в «Дії», – пояснив Михайло Федоров.

У застосунку вже наявні:

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Свідоцтво про базову середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Міністр цифрової трансформації додав, що для появи документів у застосунку потрібно оновити «Дію», і всі дипломи одразу підтягнуться автоматично. Звісно, за умови наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

Протягом двох наступних років має запрацювати Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI). Європарламент вже ухвалив створення відповідної законодавчої бази.

Стало відомо, що найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.