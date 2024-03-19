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Міносвіти повідомило, у яких закладах навчатимуть професій для відбудови України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міносвіти повідомило, у яких закладах навчатимуть професій для відбудови України
Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо
фото: np.pl.ua

Ще торік міносвіти оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення закладів професійної освіти

У Міністерстві освіти і науки поінформували, що вже визначились із переліком 72 професійних технічних навчальних закладів, де навчатимуть професій, які потрібні для відбудови України. Про це йдеться на сайті Міносвіти України.

«Визначено перші 72 профтехи, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень. Трансформація закладів відбувається в межах проєкту #100 майстерень. Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі», – йдеться у повідомленні.

Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають. 

Торік МОН оголосив про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни. 

«Проєкт #100 майстерень – це можливість уже зараз сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів. Також ми розуміємо, яких фахівців не вистачає на ринку праці та які професії будуть затребувані для відбудови та відновлення країни. Тож уже зараз запускаємо ініціативи, які дадуть змогу здобувати актуальні знання та навички в профтехах із комфортними умовами та сучасним обладнанням», – зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах: 

  • сільське господарство – 14 майстерень;
  • громадське харчування – 10 майстерень;
  • промисловість та машинобудування – 7 майстерень;
  • будівництво та автомобільний транспорт – 6 майстерень.

Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо. 

Ознайомитися зі списком закладів можна за посиланням.

Нагадаємо, Україна збирається ліквідувати школи з низькою кількістю учнів.

З 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 осіб.

До слова, у Запоріжжі місцева влада хоче відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Вони можуть з'явитися у місті вже до 1 вересня.

Стало відомо, у яких країнах українські вступники зможуть скласти мультитест.

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Теги: міністр харчування Михайло Федоров транспорт Україна навчання студенти машинобудування місцева влада професії

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