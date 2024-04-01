Telegram запустив монетизацію каналів, однак доступна вона ще не всім

Для українських користувачів нова функція поки не доступна

Авторам Telegram-каналів із тисячею і більше передплатників дали можливість отримувати 50% доходу від показу реклами. Однак є низка країн, де ця можливість поки що недоступна. Про йдеться на сайті Telegram.

Зазначається, що винагороду за програмою монетизації можна вивести без комісії, а також використовувати для оплати рекламних оголошень у Telegram, колекційних адрес або розіграшів передплат Premium.

Виведення винагород протягом найближчих тижнів стане доступним власникам каналів на платформі Fragment.

У Telegram повідомили, що підтримали новий тип рекламних оголошень, які можна сплатити за допомогою Toncoin – нативної криптовалюти Ton, що використовується для операцій всередині мережі, транзакцій, ігор, та Nft розроблених на Ton.

Рекламу можна буде розміщувати у певних каналах на вибір і таким чином повністю контролювати контекст, де будуть показані оголошення.

Водночас, для користувачів низки країн рекламні оголошення на базі Ton поки не доступні. Це, зокрема, Росія, Україна, Палестина та Ізраїль.

Нагадаємо, з 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram.

Як раніше повідомлялося, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Як повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.