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Куди звернутися за допомогою ВПО – працює гаряча лінія Міністерства

Ірина Луцак
glavcom.ua
Куди звернутися за допомогою ВПО – працює гаряча лінія Міністерства
Основне завдання гарячої лінії – це вирішення всіх можливих кризових питань внутрішньо переміщених осіб

На гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки

«Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Основне завдання гарячої лінії – це вирішення всіх можливих кризових питань внутрішньо переміщених осіб», – розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.

У відомстві підкреслюють, що це, по-суті, комунікаційний майданчик між органами влади та внутрішньо-переміщеними особами. В тому числі, для українців, які вимушені були виїхати за кордон, або зараз залишаються на тимчасово окупованій території.

«Це можуть бути психологічні питання. Питання про те, як можна евакуюватися з тимчасово окупованих територій України. Це може бути питання оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб. А також питання виплат сім’ям військовополоненим», – повідомив Андрій Терещонок, начальник відділу інформаційно-довідкової служби соціального спрямування «Гаряча лінія 1548».

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзначила важливість гарячої лінії 1548.

«З самого початку повномасштабної війни гаряча лінія 1548 стала важливим інструментом кризового гуманітарного реагування. Прямий зв'язок дозволяє нам реагувати на гуманітарні проблеми швидше й точніше. Це також дає людям впевненість, що вони не сам на сам зі своїми проблемами», – зазначила вона.

За сприянням USAID, гарячу лінію було забезпечено всім необхідним обладнанням. Гаряча лінія Мінреінтеграції, 36 операторів працюють цілодобово, 24/7. Зв’язатися з операторами гарячої лінії можна за телефоном 1548 або у месенджерах WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні.

Як повідомлялося, у разі виникнення проблем з проходженням військово-лікарської комісії українці можуть повідомити про це за телефонами гарячих ліній. Список телефонів, за якими можна повідомити про порушення або поставити запитання щодо комісії «Главком» повідомляв раніше.

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Теги: переселенці Мінреінтеграція ВПО

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