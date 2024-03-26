Куди звернутися за допомогою ВПО – працює гаряча лінія Міністерства

На гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки

«Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Основне завдання гарячої лінії – це вирішення всіх можливих кризових питань внутрішньо переміщених осіб», – розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.

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У відомстві підкреслюють, що це, по-суті, комунікаційний майданчик між органами влади та внутрішньо-переміщеними особами. В тому числі, для українців, які вимушені були виїхати за кордон, або зараз залишаються на тимчасово окупованій території.

«Це можуть бути психологічні питання. Питання про те, як можна евакуюватися з тимчасово окупованих територій України. Це може бути питання оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб. А також питання виплат сім’ям військовополоненим», – повідомив Андрій Терещонок, начальник відділу інформаційно-довідкової служби соціального спрямування «Гаряча лінія 1548».

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзначила важливість гарячої лінії 1548.

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«З самого початку повномасштабної війни гаряча лінія 1548 стала важливим інструментом кризового гуманітарного реагування. Прямий зв'язок дозволяє нам реагувати на гуманітарні проблеми швидше й точніше. Це також дає людям впевненість, що вони не сам на сам зі своїми проблемами», – зазначила вона.

За сприянням USAID, гарячу лінію було забезпечено всім необхідним обладнанням. Гаряча лінія Мінреінтеграції, 36 операторів працюють цілодобово, 24/7. Зв’язатися з операторами гарячої лінії можна за телефоном 1548 або у месенджерах WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні.

Як повідомлялося, у разі виникнення проблем з проходженням військово-лікарської комісії українці можуть повідомити про це за телефонами гарячих ліній. Список телефонів, за якими можна повідомити про порушення або поставити запитання щодо комісії «Главком» повідомляв раніше.

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