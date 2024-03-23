Абітурієнти зможуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через «Дію»

Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою «Дії»

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки (МОН) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Український центр оцінювання якості освіти інтегрував «Дію», щоб вступники змогли зареєструватись на НМТ швидше і зручніше. Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис», – пише Федоров.

Реєстрація для участі в НМТ розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщується на вебсайті УЦОЯО. Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою «Дії». Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через Дію – так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично. Тобто не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків.

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Що для цього потрібно зробити?

Зайшовши на сторінку спеціального сервісу «Реєстрація для участі в НМТ» та ознайомившись із запропонованим документами, вам потрібно натиснути на кнопку «Розпочати реєстрацію». Виберіть опцію «Створити за допомогою «Дії»». Натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфона, на якому встановлена «Дія» та підтвердіть відправлення копії паспорта «Дія.Підписом». У сервісі реєстрації заповніть коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити дані.

Які дані потрібно зазначити?

контактну інформацію;

обрати категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років»;

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту (якщо ви випускник 2024 року – завантажити довідку з місця навчання, якщо закінчили школу в попередні роки – копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту);

після проходження вищезазначених кроків обов’язково треба натиснути кнопку «Надіслати на обробку», щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Саме ваш персональний кабінет є інструментом зв'язку з регіональним центром оцінювання якості освіти. У персональному кабінеті ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію.

Крім того, тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати «Дія.Підпис». Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант «Вхід за допомогою застосунку «Дія»», натисніть на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому є «Дія» та пройдіть перевірку за фото.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році. Тестування проходитиме у дві сесії – основну і додаткову: основна пройде з 14 травня до 25 червня; додаткова – з 11 до 19 липня.