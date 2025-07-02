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Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки на Виноградарі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки на Виноградарі (фото)
За напад на авто ветеранки чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Волонтерка їхала разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді поцілив з револьвера у її авто

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва

У поліції нагадали, що інцидент стався ввечері 30 червня у Подільському районі столиці. До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Під час огляду автомобіля експерт виявив пошкодження багажного відділення. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав.

Чоловік, який стріляв по автівці ветеранки, потрапив на вуличні камери спостереження
Чоловік, який стріляв по автівці ветеранки, потрапив на вуличні камери спостереження
фото: поліція Києва/Facebook
Слід від кулі на автівці ветеранки
Слід від кулі на автівці ветеранки
фото: поліція Києва/Facebook

«Оперативники та дільничні поліцейські за участі працівників кримінального аналізу розшукали 46-річного стрілка, якого слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речовий доказ – револьвер», – повідомили правоохоронці.

Зброя, вилучена у стрілка
Зброя, вилучена у стрілка
фото: поліція Києва/Facebook

За даними поліції, пояснюючи свої дії чоловік заявив, що його ніби то «підрізав» автомобіль, коли він їхав на велосипеді і в такий спосіб він вирішив помститися.

«Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині», – повідомили у Київській міській прокуратурі. 

Слідчі Подільського управління поліції за даним фактом розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Учора «Главком» писав, що на столичному Виноградарі невідомий велосипедист відкрив стрілянину по автомобілю, за кермом якого була ветеранка російсько-української війни, колишня керівниця інструкторського відділу благодійного фонду «Повернись живим» Вікторія Дворецька. Вона їхала зі своїм малим сином, який сидів у дитячому кріслі на задньому сидінні і дивом не постраждав від пострілу. 

Теги: автомобіль ветеран стрілянина Київ

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