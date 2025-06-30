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У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта онлайн: покрокова інструкція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта онлайн: покрокова інструкція
Замінити техпаспорт тепер можна онлайн
фото: скриншот з відео

Послуга заміни техпаспорта доступна, якщо вам 18 або більше років

У застосунку «Дія» з’явилася нова можливість – тепер можна онлайн замінити техпаспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат – усе можна зробити онлайн у «Дії». Швидко, зручно, без зайвого стресу», – йдеться у заяві.

Як замінити техпаспорт у «Дії» онлайн: покрокова інструкція

Через застосунок «Дія» знайти в розділі «сервіси» категорію «водієві», а потім послугу «заміна техпаспорта».  Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур’єр «Укрпошти».

Послуга доступна, якщо:

  • вам 18 або більше років;
  • у «Дії» є податковий номер (РНОКПП);
  • маєте біометричний документ у «Дії»: паспорт або посвідку;
  • ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.

Як повідомлялося, послуга переоформлення автомобіля в застосунку «Дія», що мала б значно спростити життя продавцям та покупцям, поки що не здобула популярності серед українців. Незважаючи на можливість дистанційного оформлення без візиту до сервісного центру МВС та опційний експертний огляд, більшість водіїв досі надають перевагу традиційним «мокрим» печаткам. 

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Теги: Дія Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров

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