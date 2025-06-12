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На Полтавщині чоловік отримав три роки в’язниці за ухилення від мобілізації

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Полтавщині чоловік отримав три роки в’язниці за ухилення від мобілізації
фото з відкритих джерел

Суд встановив, що наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичне надання

 

Чоловік із Полтавщини отримав три роки ув’язнення за ухилення від мобілізації. Він не прийшов до територіального центру комплектування, хоча отримував попередження та знав про наслідки. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП на сторінці у Facebook, передає «Главком».

Згідно з вироком Горішньоплавніського міського суду, чоловік 13 липня 2024 року не з’явився до територіального центру комплектування, хоча був попереджений про обов’язкову явку та ознайомлений зі змістом бойової повістки. Відстрочки від призову під час мобілізації він не мав і за рішенням військово-лікарської комісії був визнаний придатним до служби у підрозділах забезпечення.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину і пояснив, що не міг залишити хвору дружину з онкологією, яка потребувала постійного догляду. Вона проходила лікування, а згодом отримала статус особи з інвалідністю II групи. Чоловік також зазначив, що доглядає за 75-річною тещею.

Проте суд зауважив, що піклування про родичів не є підставою для автоматичного надання відстрочки. Для цього потрібні відповідні документи, які підтверджують зайнятість доглядом. Хоча пізніше дружина отримала статус особи з інвалідністю, на момент ухвалення вироку доказів наявності відстрочки або звернень до ТЦК не було.

«Наявність права та фактична реалізація цього права не є тотожними поняттями. Суд позбавлений можливості самостійно встановити цю обставину, оскільки законодавцем визначено конкретний орган, якій ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки», – йдеться у тексті вироку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Зазначається, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, суд визнав винним жмеринчанина в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідмляв, що з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб.

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Теги: суд мобілізація вирок

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