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Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
У 2025 році найбільше відмов від проходження ВЛК у прифронтовій Сумщині та відносно-спокійній Черкащині
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони відповіло на запит нардепа щодо кількості військовозобов’язаних, які відмовились від проходження ВЛК, отримали за це протоколи про адміністративне правопорушення та сплатили штрафи

Після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в територіальних центрах комплектації (ТЦК) мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, посилаючись на дані, отримані від Міноборони, пише «Главком».

Станом на 2023 рік найбільша кількість військовозобовʼязаних громадян, сумарно приблизно 700 осіб, які відмовився від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), зареєстровані у місті Києві та столичному регіоні.

Наступного, 2024 року, в лідерах знову Київ та Київська область, де від проходження ВЛК відмовилися орієнтовно 1600 військовозобов’язаних. Але в I кварталі 2025 року найбільше відмовників виявилося у Черкаській та Сумській області.

«Разом понад 2 тисячі військовозобов’язаних», – підрахував Олександр Федієнко. Також він навів статистику, в якій кількість виписаних протоколів та сплачені штрафи сильно відрізняється. Скажімо в ОК Північ, де 2024 року відмовились від проходження ВЛК 2853 військовозобов’язаних, а штраф сплатили лише 708 військовозобов’язаних, принісши до бюджету 3 267 950 грн.

У 2025 році від ВЛК відмовилось 4206 військовозобов’язаних, але сплатило за це 488 військовозобов’язаних, внаслідок чого бюджет отримав 8 095 300 грн.

Загалом ст. 210 КУпАП передбачає відповідальність за:

  • несвоєчасне уточнення даних військового обліку (зміна місця проживання, сімейного стану тощо);
  • неявка до ТЦК без поважних причин;
  • ігнорування мобілізаційних повідомлень;
  • недотримання порядку ведення військового обліку на підприємствах.

Тому, як зазначив обранець, у загальній масі важко виділити саме відмову від проходження ВЛК, але є фактом, що величезний відсоток призовників, військовозобов’язаних та резервістів не сплачують штрафи.

Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 1
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 2
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 3
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 4
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 5
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 6
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка) фото 7

«І тут є над чим працювати, як комітету Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і комітету правоохоронної діяльності», – резюмував Олександр Федієнко.

«Главком» писав, як у соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича.

Нагадаємо, депутатку Дніпропетровської обласної ради Маріанну Кізіярову підозрюють у фіктивному проходженні служби в Збройних силах України.

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Теги: штраф мобілізація військомат ТЦК

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Суспільство

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