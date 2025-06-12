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Суд зобов’язав волонтерку Ярову спростувати заяви про діяльність Держаудитслужби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд зобов’язав волонтерку Ярову спростувати заяви про діяльність Держаудитслужби
Феміда визнала, що слова Ярової «завдали шкоди діловій репутації» Державної аудиторської служби
фото з відкритих джерел

Дана Ярова стверджувала, що від дій аудиторів постраждає українська армія

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського районного суду щодо колишньої радниці заступника міністра оборони Дани Ярової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Феміда визнала недостовірною інформацію про діяльність Державної аудиторської служби, яку поширювала Ярова. Суд зобов’язав її публічно спростувати заявив, які «завдали шкоди діловій репутації» відомства.

«Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що негативна інформація щодо Держаудитслужби у висловлюваннях Дани Ярової створювала у суспільстві викривлене розуміння про діяльність центрального органу виконавчої влади, який реалізує політику у сфері державного фінансового контролю, зокрема шляхом аудиту об’єктів оборонно-промислової галузі», – йдеться в заяві аудиторів.

Раніше Ярова заявляла, що від дій Держаудитслужби начебто постраждає армія. Волонтерка зазначала, що діяльність відомства може значно уповільнити або навіть заблокувати поставки до ЗСУ. За її словами, начебто кожен прибуток постачальників Міністерства оборони аудитори розглядають як «збитки держави». Через такі недосконалі процедури на підприємства можуть відкриватися кримінальні справи, що демотивує бізнес до співпраці і, як наслідок, завадить своєчасному забезпеченню армії

Нагадаємо, волонтерка, колишня членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міністерстві оборони». У березні 2023-го Богдана Ярова була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Згодом Ярову призначили радницею заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, якого було звільнено з посади у січні цього року.

До слова, 7 січня відбулося повторне голосування за членів нової Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Переголосування відбулося, але завершилося скандалом. Конкурс мав пройти ще 26 грудня, але тоді вибори були зірвані. Урешті голосування в онлайні таки відбулося 7 січня. Ярова програла конкурс до громадської ради Міноборони, вона посіла лише 16 місце серед 40 претендентів.

Вже 13 січня Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради. Повідомлялося, що новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони для забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупційним проявам в оборонному відомстві

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Теги: Міноборони Держаудитслужба Дана Ярова

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