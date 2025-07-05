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РФ планує розпалити війну на Кавказі проти Азербайджану – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ планує розпалити війну на Кавказі проти Азербайджану – розвідка
Москва нарощує військову присутність на Кавказі
фото з відкритих джерел

Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Баку

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Так, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в місті Ґюмрі для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У розвідці кажуть, що особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія активно шукає добровольців на Кавказі, зокрема в Північній Осетії та Адигеї.

«Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь», – зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Азербайджан різко відреагував на дії Росії. Зокрема Мінкульт країну скасував всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан», де правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

Згодом Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку. Вже згодом у Воронежі група спецпризначення прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Також було затримано голову азербайджанської громади Шахіна Шихлінського.

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Теги: розвідка росія Міноборони Москва

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