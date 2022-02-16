Україна зазнала безпрецедентної кібератаки: як відновлюють роботу банків

Хакери діяли потужно та професійно, однак не змогли завдати шкоди

15 лютого та уночі на 16 лютого об’єкти критичної інфраструктури України: державні банки – ПриватБанк та Ощадбанк, разом із Міністерством оборони України та порталом «Дія» зазнали небувалої DDOS-атаки. Про це повідомив голова правління АТ «Ощадбанк» Андрій Пишний у Facebook.

«Небувалої – це означає, що проти нас працювали безпрецедентно потужно, професійно та не шкодуючи ресурсів, аби лише зашкодити якнайгірше. Обидва банки вистояли! Жодної загрози збереженню коштів немає! Жодної! Незначні (повірте, я знаю про що кажу) і короткострокові незручності – це ні про що», – написав Пишний.

Фахівцям банків слід віддати належне.

«Те, що роблять ІТ-команди банків та інших об’єктів критичної інфраструктури, сьогодні, а точніше, робили вчора, роблять сьогодні та робитимуть найближчими часом – це оборона життєво важливих сфер життя країни і спокою суспільства. Це також лінія фронту – кіберфронту», – прокоментував ситуацію Пишний.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями.

Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.

Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.