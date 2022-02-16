На лінії кіберфронту. Хакерські атаки на українські банки відбиті

«Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу

Об’єкти критичної інфраструктури: державні банки – Приватбанк та Ощад, разом із Міністерством оборони України та порталом «Дія» зазнали небувалої ddos-атаки.

Небувалої – це означає, що проти нас працювали безпрецедентно потужно, професійно та не шкодуючи ресурсів, аби лише зашкоди якнайгірше.

Обидва банки вистояли! Жодноі загрози збереженню коштів немає! Жодноі!!!

Незначні (повірте, я знаю про що кажу) і короткострокові незручності – це ні про що.

Банки, безумовно, нададуть пояснення і будуть вибачатися за завдані незручності – так вони тепер навчені.

Вибачте їм і обов’язково віддайте належне – подякуйте.

Те що роблять ІТ команди банків та інших об’єктів критичної інфраструктури, сьогодні, а точніше, робили вчора, роблять сьогодні та робитимуть найближчими часом – це оборона життєво важливих сфер життя краіни і спокою суспільства. Це також лінія фронту – кіберфронту.

«Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу швидко та професійно. Дякую, не мав сумнів. Дай Боже решті банків уникнути атак, але краще активувати протоколи посиленого захисту і бути напоготові.

Висновки та рішення ухвалені після руйнівної хакерськоі атаки 2017 року працюють.

Від того, як ці, переважно молоді хлопці та дівчата: сісадміни, програмери, кібери, втримають цю невидиму, але дуже важливу – першу лінію оборони, залежить в тому числі і те, як втримають іі наші воїни на кордоні та нульовому периметрі.

Я в них вірю! Це воїни світла.

І ви повірте, і зрозумійте!

І вибачте, за незручності!

Джерело: блог Андрія Пишного

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