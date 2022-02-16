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    Думки вголос

    На лінії кіберфронту. Хакерські атаки на українські банки відбиті

    • Андрій Пишний

      Голова правління АТ «Ощадбанк»

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    Жодноі загрози збереженню коштів немає! - На лінії кіберфронту. Хакерські атаки на українські банки відбиті
    Жодноі загрози збереженню коштів немає!

    «Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу

    Об’єкти критичної інфраструктури: державні банки – Приватбанк та Ощад, разом із Міністерством оборони України та порталом «Дія» зазнали небувалої ddos-атаки.

    Небувалої – це означає, що проти нас працювали безпрецедентно потужно, професійно та не шкодуючи ресурсів, аби лише зашкоди якнайгірше.

    Обидва банки вистояли! Жодноі загрози збереженню коштів немає! Жодноі!!!

    Незначні (повірте, я знаю про що кажу) і короткострокові незручності – це ні про що.

    Банки, безумовно, нададуть пояснення і будуть вибачатися за завдані незручності – так вони тепер навчені.

    Вибачте їм і обов’язково віддайте належне – подякуйте.

    Те що роблять ІТ команди банків та інших об’єктів критичної інфраструктури, сьогодні, а точніше, робили вчора, роблять сьогодні та робитимуть найближчими часом – це оборона життєво важливих сфер життя краіни і спокою суспільства. Це також лінія фронту – кіберфронту.

    «Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу швидко та професійно. Дякую, не мав сумнів. Дай Боже решті банків уникнути атак, але краще активувати протоколи посиленого захисту і бути напоготові.

    Висновки та рішення ухвалені після руйнівної хакерськоі атаки 2017 року працюють.

    Від того, як ці, переважно молоді хлопці та дівчата: сісадміни, програмери, кібери, втримають цю невидиму, але дуже важливу – першу лінію оборони, залежить в тому числі і те, як втримають іі наші воїни на кордоні та нульовому периметрі.

    Я в них вірю! Це воїни світла.

    І ви повірте, і зрозумійте!

    І вибачте, за незручності!

    Джерело: блог Андрія Пишного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ощадбанк кібератака гібридна війна Приватбанк кібербезпека
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    На лінії кіберфронту. Хакерські атаки на українські банки відбиті