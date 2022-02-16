На лінії кіберфронту. Хакерські атаки на українські банки відбиті
«Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу
Об’єкти критичної інфраструктури: державні банки – Приватбанк та Ощад, разом із Міністерством оборони України та порталом «Дія» зазнали небувалої ddos-атаки.
Небувалої – це означає, що проти нас працювали безпрецедентно потужно, професійно та не шкодуючи ресурсів, аби лише зашкоди якнайгірше.
Обидва банки вистояли! Жодноі загрози збереженню коштів немає! Жодноі!!!
Незначні (повірте, я знаю про що кажу) і короткострокові незручності – це ні про що.
Банки, безумовно, нададуть пояснення і будуть вибачатися за завдані незручності – так вони тепер навчені.
Вибачте їм і обов’язково віддайте належне – подякуйте.
Те що роблять ІТ команди банків та інших об’єктів критичної інфраструктури, сьогодні, а точніше, робили вчора, роблять сьогодні та робитимуть найближчими часом – це оборона життєво важливих сфер життя краіни і спокою суспільства. Це також лінія фронту – кіберфронту.
«Приватбанк» та «Ощад» вистояли та відновили роботу швидко та професійно. Дякую, не мав сумнів. Дай Боже решті банків уникнути атак, але краще активувати протоколи посиленого захисту і бути напоготові.
Висновки та рішення ухвалені після руйнівної хакерськоі атаки 2017 року працюють.
Від того, як ці, переважно молоді хлопці та дівчата: сісадміни, програмери, кібери, втримають цю невидиму, але дуже важливу – першу лінію оборони, залежить в тому числі і те, як втримають іі наші воїни на кордоні та нульовому периметрі.
Я в них вірю! Це воїни світла.
І ви повірте, і зрозумійте!
І вибачте, за незручності!
Джерело: блог Андрія Пишного