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    Українці масово отримують небезпечні електронні листи

    Небезпеку ховають у листах із темою &laquo;Остаточний платіж&raquo; - Українці масово отримують небезпечні електронні листи
    Небезпеку ховають у листах із темою «Остаточний платіж»
    фото: Держспецзв'язку

    Хакери намагаються вкрасти дані з комп'ютерів

    Українцям масово розсилають небезпечні електронні листи. Відкриття файлу може призвести до крадіжки з комп'ютерів важливою інформації. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

    Зафіксовано масове розсилання електронних листів із темою «Остаточний платіж» та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

    «Архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам'яті шкідливої .NET-програми RelicSource. RelicSource функціонально є інсталятором, що забезпечує дешифрування даних, які зберігаються в ресурсах», – йдеться у повідомленні.

    Ці небезпечні файли можуть призвести до ураження комп'ютера та викрадення з нього даних.

    Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).

    Нагадаємо, шахраї збирали персональні дані українців за допомогою відео Зеленського.

    Перед цим Держспецзв’язку зазначило, що у соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. Зловмисники використовують так звану тематику «грошової компенсації».

    Раніше хакер викрадав бази даних українських банків і продавав спецслужбам РФ.

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    Теги: росія окупанти війна українці викрадення Україна Telegram окупація хакер #stoprussia
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    Українці масово отримують небезпечні електронні листи