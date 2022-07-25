Українці масово отримують небезпечні електронні листи

Хакери намагаються вкрасти дані з комп'ютерів

Українцям масово розсилають небезпечні електронні листи. Відкриття файлу може призвести до крадіжки з комп'ютерів важливою інформації. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Зафіксовано масове розсилання електронних листів із темою «Остаточний платіж» та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

«Архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам'яті шкідливої .NET-програми RelicSource. RelicSource функціонально є інсталятором, що забезпечує дешифрування даних, які зберігаються в ресурсах», – йдеться у повідомленні.

Ці небезпечні файли можуть призвести до ураження комп'ютера та викрадення з нього даних.

Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).

Нагадаємо, шахраї збирали персональні дані українців за допомогою відео Зеленського.

Перед цим Держспецзв’язку зазначило, що у соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. Зловмисники використовують так звану тематику «грошової компенсації».

Раніше хакер викрадав бази даних українських банків і продавав спецслужбам РФ.

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