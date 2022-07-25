Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна – Зеленський про «зерновий коридор»

Туреччина та ООН мають подбати про безпеку кораблів, які будуть перевозити збіжжя

Україна зі свого боку зробила все, щоб забезпечити експорт

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочне експорт зерна через порти Чорного моря відповідно до досягнутих у Туреччині домовленостей. Про це він заявив на спільному з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї брифінгу у Києві.

«Україна сказала, що ми готові експортувати, Росія має розблокувати Чорне море... Я вважаю, ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт – це ті наративи, які поширені... Російською Федерацією», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зі свого боку зробила все, щоб забезпечити експорт.

«Ми все зробили, все підготували, з нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна, перевірки в наших водах буде робити тільки Україна. Ми деокупували наш острів Зміїний, і це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна. А далі вже питання ООН і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами після навіть домовленостей. Це їхнє ставлення до партнерів, ООН і до Туреччини», – заявив глава держави.

Він також наголосив на довірі до партнерів – Туреччини та ООН.

«Ми прекрасно розуміли, що саме в такому форматі ми повинні домовлятися. Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які погодились перевозити зерно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії 22 липня підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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