Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна – Зеленський про «зерновий коридор»
Україна зі свого боку зробила все, щоб забезпечити експорт
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочне експорт зерна через порти Чорного моря відповідно до досягнутих у Туреччині домовленостей. Про це він заявив на спільному з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї брифінгу у Києві.
«Україна сказала, що ми готові експортувати, Росія має розблокувати Чорне море... Я вважаю, ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт – це ті наративи, які поширені... Російською Федерацією», – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна зі свого боку зробила все, щоб забезпечити експорт.
«Ми все зробили, все підготували, з нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна, перевірки в наших водах буде робити тільки Україна. Ми деокупували наш острів Зміїний, і це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна. А далі вже питання ООН і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами після навіть домовленостей. Це їхнє ставлення до партнерів, ООН і до Туреччини», – заявив глава держави.
Він також наголосив на довірі до партнерів – Туреччини та ООН.
«Ми прекрасно розуміли, що саме в такому форматі ми повинні домовлятися. Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які погодились перевозити зерно», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії 22 липня підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.
Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.