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    Японія тестує криптовалюту, яку активно підтримують місцеві банки

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    Японія тестує криптовалюту, яку активно підтримують місцеві банки

    Наступного року в Японії має з’явитися «національна» криптовалюта

    Японія має намір створити власну цифрову валюту. Консорціум приблизно з 70 японських компаній готується до запуску місцевої криптовалюти, яку буде прив’язано до єни. Очікується, що це станеться у 2022 році, повідомляє видання Reuters.

    Проєкт називається DCJPY. Три найбільші банки країни активно підтримають його. На пресконференції у середу Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group та Sumitomo Mitsui Financial Group заявили, що від минулого року вони проводять зустрічі для створення спільної розрахункової інфраструктури для цифрових платежів.

    Серед інших учасників консорціуму – Східно-Японська залізнична компанія та Kansai Electric Power Company. Усі учасники планують розпочати тестування валюти найближчими місяцями.

    Цей експеримент проводиться окремо від роботи Банку Японії щодо створення «цифрової єни». Криптовалюти, що підтримуються національними банками, також є сферою дослідження урядів Китаю та США.

    Теги: Японія криптовалюта
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    Японія тестує криптовалюту, яку активно підтримують місцеві банки