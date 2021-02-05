Юна українка Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
У Ярослави є чудові шанси завоювати пристижне звання ще й в лютому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх названа найкращою легкоатлеткою місяці в січні. Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація.
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«Відкрила сезон з висоти 2,02 метра в Києві, а потім взяла 2,00 метра в Удіне. Ярослава Магучіх – найкраща легкоатлетка місяці в січні! Є підозра, що Магучіх може бути номінована і в наступному місяці», – сказано в повідомленні Європейської легкоатлетичної асоціації.
Відзначимо, що вже у лютому на змаганнях зі стрибків у висоту, які проходили в Словаччині, Магучіх показала результат 2.06 м.
Це рекорд України зі стрибків у приміщенні, а також найкращий результат нинішнього сезону в світі. Крім того, це рекорд для спортсменів до 20 років.
До повторення світового рекорду Магучіх не вистачило 2 см.
Джерело: Sport.ua