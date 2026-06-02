Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях

Мобільний оператор продовжує масштабний перехід на сучасні стандарти зв'язку, вивільняючи частоти для розширення покриття 4G та майбутнього впровадження 5G

Відключення технології третього покоління (3G), яке успішно стартувало в кількох регіонах на початку року, тепер масштабується на нові області.

Оператори зазначають, що цей крок є абсолютно логічним і необхідним: застарілий стандарт лише перевантажує частотний ресурс, тоді як його ліквідація дозволить суттєво підвищити швидкість мобільного інтернету, покращити чіткість передачі голосу та посилити стабільність сигналу 4G (LTE) в умовах підвищеного навантаження на енергосистему. Зміни набудуть чинності в ніч проти 16 червня 2026 року, одразу після 00:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на pmg.

Згідно з графіком модернізації «Київстар», з 16 червня зміни торкнуться окремих територій чотирьох регіонів України. Повний перелік виглядає так:

Львівська область: Стрийський, Золочівський, Самбірський, Яворівський, Дрогобицький та Шептицький райони, а також міста Золочів, Яворів, Новояворівськ, Миколаїв.

Чернігівська область: Чернігівський та Прилуцький райони.

Черкаська область: Черкаський та Золотоніський райони, а також міста Канів, Городище, Золотоноша.

Житомирська область: Звягельський та Бердичівський райони.

Абоненти в цих локаціях, чиї телефони підтримують лише формат 3G, автоматично перейдуть на базовий зв'язок 2G (виключно для дзвінків та SMS), а мобільний інтернет на таких пристроях стане критично повільним.

Вимкнення 3G – це загальносвітова практика, через яку вже пройшли більшість країн Європейського Союзу та США. Перерозподіл частот (так званий рефармінг) дозволяє операторам направити весь наявний технічний ресурс на розвиток сучасного стандарту 4G/LTE.

Завдяки відключенню застарілої технології звільняється додатковий частотний спектр. Це дозволить оператору суттєво збільшити місткість мережі, підвищити середню швидкість мобільного інтернету та покращити якість покриття всередині будівель і в підвальних приміщеннях. Крім того, це закладає надійний інфраструктурний фундамент для майбутнього запуску в Україні п’ятого покоління зв’язку – 5G.

Щоб підготувати свій смартфон до роботи у мережах нового покоління, користувачам потрібно переконатися у двох речах: телефон має підтримувати 4G, а SIM-картка повинна бути сучасного формату (USIM). Якщо ваша картка була випущена багато років тому, її необхідно безкоштовно замінити у будь-якому фірмовому магазині вашого оператора із збереженням номера.

Перевірити підтримку 4G можна за допомогою швидких мобільних команд:

Київстар: наберіть на телефоні комбінацію *245# та натисніть кнопку виклику;

Vodafone: скористайтеся швидким кодом *222#;

Lifecell: надішліть запит через комбінацію *455#.

У відповідь на запит оператор надішле SMS-повідомлення з інформацією про те, чи готова ваша SIM-картка та смартфон до роботи на сучасних швидкостях.

