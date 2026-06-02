Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях
Українці можуть залишитись без зв'язку
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мобільний оператор продовжує масштабний перехід на сучасні стандарти зв'язку, вивільняючи частоти для розширення покриття 4G та майбутнього впровадження 5G

Відключення технології третього покоління (3G), яке успішно стартувало в кількох регіонах на початку року, тепер масштабується на нові області.

Оператори зазначають, що цей крок є абсолютно логічним і необхідним: застарілий стандарт лише перевантажує частотний ресурс, тоді як його ліквідація дозволить суттєво підвищити швидкість мобільного інтернету, покращити чіткість передачі голосу та посилити стабільність сигналу 4G (LTE) в умовах підвищеного навантаження на енергосистему. Зміни набудуть чинності в ніч проти 16 червня 2026 року, одразу після 00:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на pmg.

Згідно з графіком модернізації «Київстар», з 16 червня зміни торкнуться окремих територій чотирьох регіонів України. Повний перелік виглядає так:

  • Львівська область: Стрийський, Золочівський, Самбірський, Яворівський, Дрогобицький та Шептицький райони, а також міста Золочів, Яворів, Новояворівськ, Миколаїв.
  • Чернігівська область: Чернігівський та Прилуцький райони.
  • Черкаська область: Черкаський та Золотоніський райони, а також міста Канів, Городище, Золотоноша.
  • Житомирська область: Звягельський та Бердичівський райони.

Абоненти в цих локаціях, чиї телефони підтримують лише формат 3G, автоматично перейдуть на базовий зв'язок 2G (виключно для дзвінків та SMS), а мобільний інтернет на таких пристроях стане критично повільним.

Вимкнення 3G – це загальносвітова практика, через яку вже пройшли більшість країн Європейського Союзу та США. Перерозподіл частот (так званий рефармінг) дозволяє операторам направити весь наявний технічний ресурс на розвиток сучасного стандарту 4G/LTE.

Завдяки відключенню застарілої технології звільняється додатковий частотний спектр. Це дозволить оператору суттєво збільшити місткість мережі, підвищити середню швидкість мобільного інтернету та покращити якість покриття всередині будівель і в підвальних приміщеннях. Крім того, це закладає надійний інфраструктурний фундамент для майбутнього запуску в Україні п’ятого покоління зв’язку – 5G.

Щоб підготувати свій смартфон до роботи у мережах нового покоління, користувачам потрібно переконатися у двох речах: телефон має підтримувати 4G, а SIM-картка повинна бути сучасного формату (USIM). Якщо ваша картка була випущена багато років тому, її необхідно безкоштовно замінити у будь-якому фірмовому магазині вашого оператора із збереженням номера.

Перевірити підтримку 4G можна за допомогою швидких мобільних команд:

  • Київстар: наберіть на телефоні комбінацію *245# та натисніть кнопку виклику;
  • Vodafone: скористайтеся швидким кодом *222#;
  • Lifecell: надішліть запит через комбінацію *455#.

У відповідь на запит оператор надішле SMS-повідомлення з інформацією про те, чи готова ваша SIM-картка та смартфон до роботи на сучасних швидкостях.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» оголосив про новий етап модернізації мережі, який передбачає поступове відключення технології 3G у низці регіонів України. Компанія переводить абонентів на сучасніший стандарт 4G/LTE. 

Читайте також:

Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль послідовно посилює цифровий контроль над населенням
Росія розширила доступ спецслужб до особистих даних абонентів мобільного зв'язку
27 травня, 21:19
Мобільний зв’язок не обмежуватимуть під час повітряних тривог
Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян
26 травня, 13:03
В Україні стартував новий етап переходу на 4G
«Київстар» почав відключати 3G: що зміниться для абонентів
25 травня, 09:01

Телеком

Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях
Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях
Заборона соцмереж дітям: ще одна країна приєдналась до обмежень
Заборона соцмереж дітям: ще одна країна приєдналась до обмежень
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян
Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян
Технологія LiFi заміть Wi-Fi: як може змінитися підключення до інтернету
Технологія LiFi заміть Wi-Fi: як може змінитися підключення до інтернету

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua