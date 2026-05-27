Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Спецслужби Росії отримають прямий доступ до геопозиції та банківських даних громадян



Влада Російської Федерації офіційно розширили перелік даних про громадян, які оператори зв'язку зобов'язані збирати й передавати силовикам, перетворюючи мобільний зв'язок та інтернет на інструмент тотального стеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що згідно з новим наказом Мінцифри РФ, російські спецслужби тепер матимуть прямий доступ до розширеного спектра конфіденційної інформації про абонентів. Свої дії Кремль традиційно виправдовує «безпекою».

Повідомляється, що силовикам передаватимуть:

Геолокація: точні геокоординати абонентів у режимі реального часу.

точні геокоординати абонентів у режимі реального часу. Особисті документи: паспортні дані та офіційні адреси реєстрації.

паспортні дані та офіційні адреси реєстрації. Фінанси: банківські реквізити громадян.

банківські реквізити громадян. Інтернет-активність: прямий доступ до всього мережевого трафіку.

Для забезпечення цього контролю російських операторів зв'язку змушують повністю модернізувати своє робоче обладнання.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цими діями Кремль остаточно ліквідує залишки цифрової приватності на території Росії.

«Кремль послідовно посилює цифровий контроль над населенням та зводить цифровий мур, через який стає дедалі важче пробитися до незалежної інформації. Громадян РФ заганяють у стерильний, повністю контрольований спецслужбами «суверенний» цифровий простір», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

«Главком» писав, що Кремль остаточно перетворює Росію на закриту поліцейську державу. Володимир Путін підписав пакет документів, які надають Федеральній службі безпеки (ФСБ) практично безмежні права щодо контролю над громадянами. Повідомляється, що повноваження ФСБ тепер охоплюють практично все: науку, фінанси, телекомунікації, свободу пересування, фізичне утримання людей.

Нагадаємо, що російська спецслужба фактично паралізувала розвиток стратегічних космічних програм РФ, привласнивши багатомільярдні кошти та спрямувавши їх на фінансування власних підрозділів.

Українська розвідка повідомляє, що кошти, які виділялися на модернізацію супутникових систем, перенаправляли на закупівлю спецзасобів стеження, розширення штату внутрішніх підрозділів служби та проведення прихованих операцій.