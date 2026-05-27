YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент

glavcom.ua
Максим Бурич
Відеоплатформа YouTube автоматично визначатиме контент, створений із використанням штучного інтелекту
Популярна відеоплатформа YouTube оголосила про радикальне посилення правил публікації та модерації відео. Відтепер сервіс не просто проситиме авторів бути чесними, а самостійно розгортає систему автоматичного розпізнавання та маркування реалістичних матеріалів, згенерованих нейромережами. «Главком» розібрався, як працюватимуть нові алгоритми контролю та як нововведення вплинуть на блогерів і звичайних глядачів.

Нові правила гри: від добровільного зізнання до автоматичного маркування

Раніше на платформі YouTube діяла м'якша система контролю: автори контенту мали самостійно та добровільно ставити спеціальну галочку в творчій студії, якщо під час створення ролика використовувалися інструменти штучного інтелекту. Проте нова політика докорінно змінює цей ліберальний підхід, роблячи контроль безальтернативним.

«Якщо автор з якихось причин не вкаже, чи використовував він ШІ, але наші внутрішні аналітичні системи виявлять значне використання фотореалістичного штучного інтелекту, ми тепер автоматично застосуємо відповідну позначку прямо на сторінці перегляду відео», – пояснили представники пресслужби компанії.

Технологічний бум та нові виклики для медіапростору

Екстрене впровадження жорстких автоматичних інструментів безпосередньо пов'язане зі стрімким розвитком генеративних моделей. Сучасні нейромережі навчилися створювати контент такої високої якості, що звичайному користувачу стає дедалі важче відрізнити реальну зйомку від комп'ютерної генерації.

На ринку активно функціонують надпотужні моделі, здатні генерувати практично бездоганні відео та зображення високої роздільної здатності. Серед них Veo 3.1 від самої компанії Google та Seedance від китайського технологічного гіганта Bytedance (власника соціальної мережі TikTok).

Подібну практику прозорості та боротьби з дезінформацією вже підтримують й інші глобальні гравці IT-ринку. Зокрема, популярний шведський музичний стримінговий сервіс Spotify також паралельно запустив алгоритми автоматичного маркування треків та подкастів, створених із залученням ШІ.

Право на апеляцію та алгоритми рекомендацій: що зміниться для авторів

Попри безальтернативність нових маркувань, у YouTube запевняють, що не збираються безпідставно карати чи дискримінувати цифрових художників та блогерів. Для уникнення технічних помилок розробники передбачили два важливих правила:

Можливість оскарження Якщо алгоритм помилково розпізнає звичайне відео як генеративне мистецтво, автори матимуть законне право подати швидку апеляцію через творчу студію та зняти некоректну плашку.

Жодних штрафів для охоплень Поява автоматичної мітки про використання ШІ жодним чином не впливатиме на внутрішні алгоритми рекомендацій. Відео не песимізуватиметься у стрічці та матиме такі ж шанси потрапити в тренди, як і звичайні ролики.

Головна мета масштабного оновлення – забезпечити користувачам максимальну прозорість, аби вони чітко розуміли, де бачать реальні кадри, а де – результат роботи прогресивних комп'ютерних алгоритмів.

Нагадаємо, державне агентство «ПлейСіті» розпочало співпрацю з відеоплатформою YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор. Йдеться про системне реагування на порушення у сфері онлайн-контенту.

