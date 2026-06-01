Заборона соцмереж дітям: ще одна країна приєдналась до обмежень

Малайзія заборонила особам до 16 років реєструватися в соціальних мережах

Уряд країни зобов'язав Meta, TikTok та Google впровадити обов'язкову верифікацію користувачів за державними документами

Глобальний тренд на суворе регулювання дитячої безпеки у цифровому просторі набирає обертів. Ще одна азійська країна оголосила про початок масштабної кампанії з обмеження доступу підлітків до популярних онлайн-платформ. Влада прагне мінімізувати вплив токсичного контенту та кібербулінгу на ментальне здоров'я молоді, посилюючи відповідальність як ІТ-корпорацій, так і батьків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з офіційною заявою Малайзійської комісії з питань зв'язку та мультимедіа, особам, які не досягли 16-річного віку, відтепер офіційно заборонено реєструвати нові облікові записи у будь-яких соціальних мережах. Цей крок робить країну одним із найсуворіших цифрових регуляторів у Південно-Східній Азії.

Для реалізації цього механізму адміністрації платформ зобов'язані повністю змінити процедуру реєстрації. Популярні сервіси, серед яких Facebook, Instagram, TikTok та YouTube, тепер мають проводити безальтернативну перевірку реального віку користувачів. Робитися це буде винятково на підставі офіційних документів, виданих урядом (паспортів або ID-карток).

Щодо тих підлітків, які вже мають профілі, уряд встановив перехідний період. Процедура повної верифікації віку для існуючих (уже зареєстрованих) користувачів має бути розроблена та впроваджена технологічними компаніями протягом найближчих шести місяців.

У профільному відомстві наголошують, що реформа не має на меті тотально ізолювати дітей від технологій чи обмежити їх у використанні освітнього потенціалу Інтернету. Головне завдання – підвищити рівень відповідальності самих авторів контенту, а також стимулювати батьків та опікунів ретельніше контролювати дозвілля неповнолітніх у мережі.

Влада Малайзії дала чітко зрозуміти, що не дозволить транснаціональним корпораціям ігнорувати нове законодавство. Контроль за дотриманням правил буде жорстким, а фінансове покарання – відчутним навіть для бюджетів технологічних гігантів.

За виявлені факти недбалості при верифікації підлітків або за умисне ігнорування норм безпеки на компанії-власниці соцмереж (такі як Meta Platforms чи Alphabet) можуть бути стягнуті суворі адміністративні штрафи. Максимальна сума стягнення за одне порушення становить до 10 млн рінггітів, що в еквіваленті дорівнює приблизно $2,5 млн.

Рішення про закриття соцмереж для неповнолітніх визрівало в урядових кабінетах протягом останніх кількох років. Малайзійські правоохоронці та соціологи зафіксували стрімке, лавиноподібне зростання шкідливого онлайн-контенту, який безперешкодно споживали діти.

Окрім психологічних ризиків для підлітків, посилення цензури та контролю має на меті захист національної безпеки. Останнім часом у малайзійському сегменті інтернету почастішали випадки публікації матеріалів, які штучно підбурюють расову та релігійну ворожнечу в мультикультурній країні. Окремим тригером для закручування гайок стали масові координаційні мережі ботів, які займалися системною критикою чинного інституту монархії, що в Малайзії є прямим порушенням закону.

