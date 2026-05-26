Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи

Максим Бурич
Захистити свої листи від сканування роботами можливо
Функцію можна відключити у декілька кроків

Вміст особистих та професійних електронних скриньок мільйонів користувачів став паливом для розвитку генеративного штучного інтелекту. Компанія Google використовує текст повідомлень та вкладення у Gmail, Chat і Google Meet для вдосконалення своїх мовних моделей, зокрема алгоритмів Gemini. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PoznatSvet.

Експерти з безпеки б'ють на сполох, адже для значної частини світу ця функція активована за замовчуванням, а користувачі навіть не здогадуються про аналіз свого приватного листування.

Ціна «розумних» функцій: як навчається Gemini

Популярні інструменти Gmail – такі як автоматичне зведення довгих листів, готові варіанти швидких відповідей (Smart Reply) та інтелектуальні сповіщення про важливе – не виникають самі по собі. Штучний інтелект безперервно аналізує, як саме люди спілкуються, які файли прикріплюють до повідомлень та з якою інтонацією відповідають.

Хоча техногігант наголошує на виключно «анонімній обробці», фахівці з кібербезпеки підтверджують: приватні листи та вкладення фактично стають датасетами для навчання генеративних моделей. Це стирає межу між покращенням сервісу та масовим скануванням особистого простору.

Пастка налаштувань за замовчуванням: географічна нерівність

Дослідження платформ TechRepublic та Snopes виявили, що Google впроваджував ці інструменти поступово. У результаті мільйони людей були автоматично включені до програми вдосконалення ШІ без отримання прямої згоди.

Рівень захисту приватності наразі суттєво залежить від регіону проживання, зокрема у США розумні функції увімкнені за замовчуванням. Користувачі автоматично діляться даними, що вже викликало хвилю обурення та мільйонні перегляди у соціальних мережах.

Євросоюз, Велика Британія та Японія через суворе законодавство (зокрема GDPR) ці функції за замовчуванням вимкнули. Сервіси запитують дозвіл користувача під час першого налаштування.

Gemini Deep Research: новий рівень аналізу приватних даних

Окремим етапом технологічного наступу Google став інструмент Gemini Deep Research. Це просунута аналітична система, що здатна глибоко опрацьовувати пошту, календарі та документи користувача для створення складних звітів чи пропозицій.

На відміну від базових функцій Gmail, Deep Research копіює логіку автономних сервісів на кшталт ChatGPT, але з однією суттєвою відмінністю – він має прямий доступ до хмари Google Workspace. Розробники запевняють, що інструмент не працює без прямої згоди клієнта, проте експерти Malwarebytes наголошують: концентрація такої кількості конфіденційної інформації в одному місці робить її надзвичайно привабливою цілком для хакерів та потенційних фішингових атак.

Покрокова інструкція: як вимкнути доступ ШІ до своєї пошти

Захистити свої листи від сканування роботами можливо, хоча розробники навмисно ускладнили цей шлях, сховавши потрібні тумблери за кількома рівнями меню.

  • Крок 1. Відкрийте налаштування свого облікового запису Google.
  • Крок 2. Перейдіть у розділ «Конфіденційність та персоналізація».
  • Крок 3. Знайдіть пункти, що відповідають за «розумні функції та персоналізацію» в Gmail.
  • Крок 4. Переведіть перемикачі у вимкнений стан.

Оскільки екосистема Google Workspace інтегрована між собою, аналогічну перевірку налаштувань конфіденційності експерти рекомендують провести окремо для кожного додатка – зокрема для Google Диску та Google Meet.

Нагадаємо, Google представив масштабне оновлення Google Search, яке у компанії називають найбільшою зміною за останні 25 років. Тепер пошукова система працюватиме на базі Gemini 3.5 Flash і стане набагато «розумнішою». Користувачі зможуть ставити складні запитання звичайною мовою, а не просто вводити короткі ключові слова. 

