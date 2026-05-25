«Київстар» почав відключати 3G: що зміниться для абонентів
Частині користувачів доведеться змінити налаштування телефону та SIM-карту після переходу на 4G
Мобільний оператор «Київстар» оголосив про новий етап модернізації мережі, який передбачає поступове відключення технології 3G у низці регіонів України. Компанія переводить абонентів на сучасніший стандарт 4G/LTE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення оператора.
У компанії зазначили, що зміни почнуть впроваджуватися з 26 травня після 00:00 у межах планового оновлення інфраструктури. «Київстар» пояснює, що модернізація мережі має покращити якість мобільного інтернету, швидкість передачі даних та стабільність зв’язку. При цьому в окремих населених пунктах поступово вимикатимуть застарілу технологію 3G.
З 29 травня розгортання 4G охопить низку областей України. Зокрема, зміни торкнуться частини населених пунктів: Івано-Франківської області, а також Рівненської, Миколаївської та Харківської областей.
Серед міст і районів, де відбуватиметься оновлення мережі, називають:
- Вараш;
- Володимирець;
- Миколаїв;
- Очаків;
- Коблеве;
- Харків;
- Пісочин;
- Люботин;
- Дергачі.
У компанії наголосили, що перехід відбуватиметься поступово, а не одномоментно. Через це оновлення інфраструктури може тривати певний час.
Більшість сучасних смартфонів уже автоматично підтримують 4G/LTE. Водночас власникам старіших моделей телефонів може знадобитися ручне налаштування мережі. Для цього потрібно обрати у параметрах пристрою режим 4G або LTE. На смартфонах Apple мережа зазвичай налаштовується автоматично після увімкнення мобільних даних.
Окремо оператор звернув увагу на SIM-карти. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити у сервісних центрах зі збереженням номера телефону.
Подібний перехід на сучасні стандарти мобільного зв’язку раніше анонсували й інші українські оператори, зокрема Vodafone Україна та Lifecell.
Оновлення мереж є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури в Україні. У перспективі мобільні оператори також готуються до запуску технології 5G, тестування якої вже триває.
До слова, українські мобільні оператори неодноразово запускали тарифні плани з позначками «безлім» або «безлімітний інтернет», однак абоненти регулярно скаржилися на різке падіння швидкості після використання певного обсягу трафіку. У багатьох випадках після перевищення встановленого ліміту швидкість інтернету знижувалася настільки, що користування відеосервісами, соцмережами чи онлайн-дзвінками ставало проблематичним.
