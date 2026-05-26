Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян

Мобільний зв’язок не обмежуватимуть під час повітряних тривог

В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито «закон №395/2026»

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком».

«В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито «закон №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Центр наголошує: жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося. Зазначається, що постанова уряду та указ президента з номером «395/2026» стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.

До слова, кіберполіція України закликала громадян уважно перевіряти контент у соціальних мережах та пояснила, за якими ознаками можна розпізнати фото й відео, згенеровані штучним інтелектом. Через доступність технологій створення реалістичних підробок тепер займає лічені хвилини.

Як повідомлялося, російська пропаганда розгорнула нову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію евакуаційних процесів в Україні. Центр протидії дезінформації зафіксував поширення фейків про нібито створення секретних баз даних та примусову «диспансеризацію» дітей у прифронтових регіонах.

Також пропагандистські ресурси ворога поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині.