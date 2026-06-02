Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Стався масовий збій цифрових сервісів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стався масовий збій цифрових сервісів
фото: РБК-Україна (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Amazon заявив про збій в роботі Amazon web services (AWS)

Стався масовий збій цифрових сервісів. Одночасно виникли проблеми в роботі monobank, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу downdetector.

Зокрема, клієнти monobank не можуть здійснити перекази, оплатити послуги та скористатися окремими функціями застосунку. Цю інформацію підтвердив співзасновник банку Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», – написав Гороховський.

Згодом Гороховський зауважив, що Amazon підтвердив збій в роботі Amazon web services (AWS) – одна з найбільших хмарних платформ у світі. Проблеми в її роботі можуть вплинути на функціонування тисяч сайтів, мобільних застосунків, банківських сервісів, стримінгових платформ та інших онлайн-систем.

Причини збою поки не повідомляються.

До слова, у ніч на 18 лютого 2026 року цифровий світ сколихнув один із найбільших технічних збоїв останніх років. Тоді сотні тисяч користувачів по всьому світу одночасно втратили доступ до ключових сервісів Google, відеохостингу YouTube, а також критичної інфраструктури Cloudflare та AWS.

Теги: банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівниця банку не повірила Папі Римському і завершила дзвінок
«Я – Папа Римський». Працівниця банку не повірила понтифіку й кинула слухавку – NYT
6 травня, 23:58
Свириденко наголосила, що банк повинен бути приватизований вже цього року
Приватизація Сенс Банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ
6 травня, 18:45
Лише після дзвінка президента банку Папа Римський оновив особисті дані
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло
8 травня, 08:27
Фахівці банку працюють над розв'язанням проблеми
У застосунку Приватбанку стався збій (оновлено)
11 травня, 12:12
Кремль іде на відчайдушний крок через брак нафтодоларів
Центробанк Росії рекордними темпами розпродає золоті резерви – Bloomberg
22 травня, 08:12
Гетманцев вважає, що податок на надприбутки банків допоможе збільшити бюджетні надходження, тоді як Пишний вважає, що він послабить економіку
Податки для банків у 2027 році. Гетманцев та Пишний розпалили гостру дискусію
22 травня, 10:37

Телеком

Стався масовий збій цифрових сервісів
Стався масовий збій цифрових сервісів
Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях
Українці залишаться без зв’язку? Мобільний оператор введе зміни у чотирьох областях
Заборона соцмереж дітям: ще одна країна приєдналась до обмежень
Заборона соцмереж дітям: ще одна країна приєдналась до обмежень
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
YouTube автоматично позначатиме ШІ-контент
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян
Зв’язок вимикатиметься під час тривог? Центр протидії дезінформації заспокоїв громадян

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua