Amazon заявив про збій в роботі Amazon web services (AWS)

Стався масовий збій цифрових сервісів. Одночасно виникли проблеми в роботі monobank, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу downdetector.

Зокрема, клієнти monobank не можуть здійснити перекази, оплатити послуги та скористатися окремими функціями застосунку. Цю інформацію підтвердив співзасновник банку Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», – написав Гороховський.

Згодом Гороховський зауважив, що Amazon підтвердив збій в роботі Amazon web services (AWS) – одна з найбільших хмарних платформ у світі. Проблеми в її роботі можуть вплинути на функціонування тисяч сайтів, мобільних застосунків, банківських сервісів, стримінгових платформ та інших онлайн-систем.

Причини збою поки не повідомляються.

До слова, у ніч на 18 лютого 2026 року цифровий світ сколихнув один із найбільших технічних збоїв останніх років. Тоді сотні тисяч користувачів по всьому світу одночасно втратили доступ до ключових сервісів Google, відеохостингу YouTube, а також критичної інфраструктури Cloudflare та AWS.