Стала відома дата зустрічі Кулеби з Лавровим (відео)

Кулеба: «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ країни-агресорки Сергієм Лавровим. Зустріч має відбутися 10 березня у Туреччині. Про це Кулеба повідомив у Facebook.

Очільник нашого МЗС наголосив, що українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини. Втім, завищених очікувань від них – немає.

Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Кулеба підкреслив, що завдяки ЗСУ, теробороні й усім українцям їде на ці переговори з сильною позицією. «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу. Що буде на виході – залежатиме від того, з якими інструкціями їде на них Лавров», – зазначив він.

Міністр сподівається, що російський міністр матиме до цих перемовин добросовісний підхід. Не з пропагандистської перспективи, а з завдання – знайти відповідь, як розв'язати війну, зав'язану Росією.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.