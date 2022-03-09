Стала відома дата зустрічі Кулеби з Лавровим (відео)
Кулеба: «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ країни-агресорки Сергієм Лавровим. Зустріч має відбутися 10 березня у Туреччині. Про це Кулеба повідомив у Facebook.
Очільник нашого МЗС наголосив, що українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини. Втім, завищених очікувань від них – немає.
Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:
- припинення вогню;
- звільнення українських територій;
- вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.
Кулеба підкреслив, що завдяки ЗСУ, теробороні й усім українцям їде на ці переговори з сильною позицією. «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу. Що буде на виході – залежатиме від того, з якими інструкціями їде на них Лавров», – зазначив він.
Міністр сподівається, що російський міністр матиме до цих перемовин добросовісний підхід. Не з пропагандистської перспективи, а з завдання – знайти відповідь, як розв'язати війну, зав'язану Росією.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.