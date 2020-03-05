Новопризначений глава МЗС пообіцяв, що Україна продовжить рух в ЄС і НАТО
Кулеба окреслив пріоритети на посаді глава МЗС України
Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна буде продовжувати рух до Євросоюзу і НАТО.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Курс України у зовнішній політиці залишається незмінним. Це, зокрема, означає, що ми продовжуємо рух в ЄС і НАТО», — зазначив Кулеба.
Крім того, він назвав основні пріоритетні напрямки роботи на своїй новій посаді.
«Буквально п'ять тез по суті від мене по моїх пріоритетах на посаді:
- Мир, безпека і територіальна цілісність України.
- Економічна дипломатія з особливим фокусом на залучення інвестицій в Україну і підтримку промисловості.
- Публічна дипломатія, щоб світ нами захоплювався і бачив нас не тільки як жертву агресії, але і привабливу країну можливостей.
- Кожен українець є краплею в океані під назвою «Україна», невід'ємною частиною нашого народу. Дипломати повинні робити все, аби кожен українець пишався Батьківщиною, відчував її підтримку і захист, в якому б куточку світу він не знаходився.
- Я буду активно заохочувати іноземних українців не розривати зв'язки з Батьківщиною. Щоб мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Щоб надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання», - написав міністр.
За словами Кулеби, у втіленні цих амбітних завдань дуже важливий діалог з парламентом.
«Я завжди відкритий до спілкування з народними депутатами і впевнений, що ми будемо чути один одного. Найбільшою цінністю МЗС є люди, кожна професійнна і енергійна людина заслуговує гідних і комфортних умов роботи вдома і за кордоном», — резюмував він.
Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.