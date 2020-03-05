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    Новопризначений глава МЗС пообіцяв, що Україна продовжить рух в ЄС і НАТО

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Новопризначений глава МЗС пообіцяв, що Україна продовжить рух в ЄС і НАТО
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    Кулеба окреслив пріоритети на посаді глава МЗС України

    Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна буде продовжувати рух до Євросоюзу і НАТО.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Курс України у зовнішній політиці залишається незмінним. Це, зокрема, означає, що ми продовжуємо рух в ЄС і НАТО», — зазначив Кулеба.

    Крім того, він назвав основні пріоритетні напрямки роботи на своїй новій посаді.

    «Буквально п'ять тез по суті від мене по моїх пріоритетах на посаді:

    1. Мир, безпека і територіальна цілісність України.
    2. Економічна дипломатія з особливим фокусом на залучення інвестицій в Україну і підтримку промисловості.
    3. Публічна дипломатія, щоб світ нами захоплювався і бачив нас не тільки як жертву агресії, але і привабливу країну можливостей.
    4. Кожен українець є краплею в океані під назвою «Україна», невід'ємною частиною нашого народу. Дипломати повинні робити все, аби кожен українець пишався Батьківщиною, відчував її підтримку і захист, в якому б куточку світу він не знаходився.
    5. Я буду активно заохочувати іноземних українців не розривати зв'язки з Батьківщиною. Щоб мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Щоб надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання», - написав міністр.

    За словами Кулеби, у втіленні цих амбітних завдань дуже важливий діалог з парламентом.

    «Я завжди відкритий до спілкування з народними депутатами і впевнений, що ми будемо чути один одного. Найбільшою цінністю МЗС є люди, кожна професійнна і енергійна людина заслуговує гідних і комфортних умов роботи вдома і за кордоном», — резюмував він.

    Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

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