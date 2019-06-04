Ключові події та тенденції світової політики у червні 2019 року

Ключові події та тенденції світової політики у червні 2019 рокутрансляція
Експерти обговорять майбутній закордонний візит Зеленського до БрюсселюСьогодні, 4 червня, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів прес-конференцію на тему «Світова політика в червні 2019 року - ключові події і тенденції»
Запрошені гості:
- Євген Магда, директор Інституту світової політики;
- Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
- Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.
В рамках прес-конференції були проаналізовані наступні питання:
- перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселю;
- процес формування Європейської комісії після виборів до Європейського парламенту;
- вибори президента Казахстану;
- ініціатива Трьох морів. Плани та реальність;
- чи повернеться РФ в Косово?
- мирний план Джареда Кушнера для Палестини і Ізраїлю;
- новий раунд торгового протистояння між США і КНР;
- початок президентської кампанії в США.