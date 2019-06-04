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    Ключові події та тенденції світової політики у червні 2019 року

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    Ключові події та тенденції світової політики у червні 2019 року

    Експерти обговорять майбутній закордонний візит Зеленського до Брюсселю

    Сьогодні, 4 червня, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів прес-конференцію на тему «Світова політика в червні 2019 року - ключові події і тенденції»

    Запрошені гості:

    • Євген Магда, директор Інституту світової політики;
    • Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
    • Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.

    В рамках прес-конференції були проаналізовані наступні питання:

    • перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселю;
    • процес формування Європейської комісії після виборів до Європейського парламенту;
    • вибори президента Казахстану;
    • ініціатива Трьох морів. Плани та реальність;
    • чи повернеться РФ в Косово?
    • мирний план Джареда Кушнера для Палестини і Ізраїлю;
    • новий раунд торгового протистояння між США і КНР;
    • початок президентської кампанії в США.
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