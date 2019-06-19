Між Іраном і США посилюється ескалація: кому вигідні провокації у Перській затоці трансляція



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Протиріччя між Тегераном і Вашингтоном вийшли на новий рівень

Сьогодні, 19 червня, в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Посилення ескалації між Іраном і США: кому вигідні провокації у Перській затоці?»

Запрошені гості:

Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, який проаналізує посиленням ескалації між Іраном і США.

Він також розкаже, кому вигідні провокації у Перській затоці.

Максимов відповість на запитання щодо позиції Ірану у ядерній угоді, з якої він намагається вийти. Адже наразі Іран продовжує призупиняти виконання цієї угоди. Тим часом США вирішили направити у регіон додаткові війська. Експерт дав пояснення, які можуть бути наслідки від цього рішення.

Протиріччя між Тегераном і Вашингтоном вийшли на новий рівень після того, як 13 червня в районі Ормузької протоки було здійснено атаку на два танкери. В понеділок Центральне командування США опублікувало нові докази, які на їх думку, підтверджують те, що за атакою стояв Іран.

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков висловив російську позицію щодо загострення протиріч між США і Іраном. Він закликав Вашингтон відмовитися від провокативних намірів щодо збільшення військової присутності на Близькому Сході.

Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.