Астрологи розповіли, коли почнеться сприятливий період



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З 7 грудня наступає сприятливий період для важливих справ

Сьогодні, 30 листопада, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Астрологічний календар: від ретроградного до сприятливого періоду».

Запрошені гості:

Олена Осіпенко , астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер);

, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер); Юрій Буянов, астролог, член координаційної Ради астрологів України.

Учасники прес-конференції розказали про останній ретроградний період у цьому році.

Зокрема, наразі у фазу ретроградності вступив Меркурій. З 7 грудня наступає сприятливий період для важливих справ.

Дивіться прес-конференцію тут: