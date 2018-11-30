Астрологи розповіли, коли почнеться сприятливий період
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З 7 грудня наступає сприятливий період для важливих справ
Сьогодні, 30 листопада, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Астрологічний календар: від ретроградного до сприятливого періоду».
Запрошені гості:
- Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер);
- Юрій Буянов, астролог, член координаційної Ради астрологів України.
Учасники прес-конференції розказали про останній ретроградний період у цьому році.
Зокрема, наразі у фазу ретроградності вступив Меркурій. З 7 грудня наступає сприятливий період для важливих справ.
Дивіться прес-конференцію тут: