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    Політдиректор МЗС Латвії розповів, як протистояти російській агресії

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    Політичний директор Міністерства закордонних справ Латвійської республіки Яаніс Мажейкс - Політдиректор МЗС Латвії розповів, як протистояти російській агресії
    Політичний директор Міністерства закордонних справ Латвійської республіки Яаніс Мажейкс

    Латвійський дипломат пояснив, які загрози для балтійського регіону несе створення союзної держави Білорусі і Росії

    Сьогодні, 12 березня, в пресцентрі ІА «Главком» відбувається зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Латвійської республіки паном Яанісом Мажейксом на тему: «Україна – Латвія: як протистояти спільним загрозам і викликам».

    Теми для обговорення:

    • оцінка двосторонніх контактів між Україною та Латвією;
    • нарощування військового компоненту РФ довкола кордонів України;
    • ініційовані зміни до конституції РФ – захист «російськомовних співвітчизників» та виклики мовній політиці в освітній сфері Латвії, формування, спекуляції та захист російського міфу історичної пам’яті як «Велика вітчизняна війна» та відстоювання Латвією історичної правди – окупації Радянським Союзом балтійських країн;
    • створення союзної держави Білорусі і Росії та загрози для балтійського регіону;
    • реформування ООН;
    • наслідки процесу умиротворення агресора.

    Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс пояснив, що у Латвії процес декомунізації пройшов легше, ніж в Україні тому, що у них була незалежність з 1918 по 1940 роки. 

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    МЗС Росія дипломатія ООН війна Латвія незалежність агресія посол Україна Юріс Пойкаанс
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