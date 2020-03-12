Політдиректор МЗС Латвії розповів, як протистояти російській агресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політичний директор Міністерства закордонних справ Латвійської республіки Яаніс Мажейкс

Латвійський дипломат пояснив, які загрози для балтійського регіону несе створення союзної держави Білорусі і Росії

Сьогодні, 12 березня, в пресцентрі ІА «Главком» відбувається зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Латвійської республіки паном Яанісом Мажейксом на тему: «Україна – Латвія: як протистояти спільним загрозам і викликам».

Теми для обговорення:

оцінка двосторонніх контактів між Україною та Латвією;

нарощування військового компоненту РФ довкола кордонів України;

ініційовані зміни до конституції РФ – захист «російськомовних співвітчизників» та виклики мовній політиці в освітній сфері Латвії, формування, спекуляції та захист російського міфу історичної пам’яті як «Велика вітчизняна війна» та відстоювання Латвією історичної правди – окупації Радянським Союзом балтійських країн;

створення союзної держави Білорусі і Росії та загрози для балтійського регіону;

реформування ООН;

наслідки процесу умиротворення агресора.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс пояснив, що у Латвії процес декомунізації пройшов легше, ніж в Україні тому, що у них була незалежність з 1918 по 1940 роки.

Читайте більше:



