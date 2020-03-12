Політдиректор МЗС Латвії розповів, як протистояти російській агресії
Політичний директор Міністерства закордонних справ Латвійської республіки Яаніс Мажейкс
Латвійський дипломат пояснив, які загрози для балтійського регіону несе створення союзної держави Білорусі і Росії
Сьогодні, 12 березня, в пресцентрі ІА «Главком» відбувається зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Латвійської республіки паном Яанісом Мажейксом на тему: «Україна – Латвія: як протистояти спільним загрозам і викликам».
Теми для обговорення:
- оцінка двосторонніх контактів між Україною та Латвією;
- нарощування військового компоненту РФ довкола кордонів України;
- ініційовані зміни до конституції РФ – захист «російськомовних співвітчизників» та виклики мовній політиці в освітній сфері Латвії, формування, спекуляції та захист російського міфу історичної пам’яті як «Велика вітчизняна війна» та відстоювання Латвією історичної правди – окупації Радянським Союзом балтійських країн;
- створення союзної держави Білорусі і Росії та загрози для балтійського регіону;
- реформування ООН;
- наслідки процесу умиротворення агресора.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс пояснив, що у Латвії процес декомунізації пройшов легше, ніж в Україні тому, що у них була незалежність з 1918 по 1940 роки.
Читайте більше: