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    У Латвії затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

    • Розсилка
    У Латвії затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії
    Фото: rus.delfi.lv

    Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще у липні 2019 року, проте інформацію оприлюднили лише зараз

    Служба державної безпеки Латвії повідомила, що був затриманий підозрюваний в шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомляє Delfi.

    Як зазначили в службі держбезпеки, спроба завербувати одного з її співробітників була невдалою.

    За словами співробітника служби, невідомий громадянин Латвії пропонував йому почати шпигувати на користь російської спецслужби, назва якої не розкривається. Як з'ясувалося в результаті слідства, це завдання затриманий житель Латвії отримав від тієї самої спецслужби Росії.

    Кримінальний процес за даним фактом було розпочато ще у липні 2019 року, а в середині лютого 2020 року справу передали в прокуратуру для початку кримінального переслідування. Інформацію про подію Служба держбезпеки оприлюднила тільки зараз.

    У відомстві пояснили, що вербувальник пропонував співробітникові латвійської спецслужби збирати й передавати Росії інформацію, що містить державну таємницю, доступ до якої мав цей агент.

    На даний момент вербувальник рішенням суду вміщений під варту на час слідства.

    розвідка Росія шпигун Латвія розслідування
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