У День святого Валентина українці розказали, чи готові до легалізації одностатевих шлюбів

Одностатеві шлюби в Україні: за чи проти?

«Людина має право любити кого хоче»

День Святого Валентина, який відзначають 14 лютого, асоціюється з любов’ю, подарунками, картонними сердечками зі зізнаннями в коханні, квітами й шлюбами.

Існує багато версій походження Дня всіх закоханих. Основною є та, за якою Святий Валентин потайки вінчав пари без дозволу римського імператора. Це були й солдати, які мали заборону на шлюб, і не рівні за соціальним статусом, і закохані, які втікали заради того, аби поєднати свої долі. За однією з версій, до цього переліку додавалися й одностатеві пари, які не визнавалися церквою.

В Україні за часів незалежності 14 лютого стало дуже популярним святом, яке так чи інакше святкує більшість закоханих будь-якої орієнтації. Цікаво, що легітимними в нашій державі поки що є тільки різностатеві шлюби. Але для одностатевих пар є сервіс для укладання партнерської угоди. Юридично договір про партнерство не ідентичний шлюбному, але надає частину його переваг. Наприклад, можна поділити майно, скласти заповіт, дати дозвіл на операцію партнера тощо. Якщо ж пара хоче одружитися по-справжньому, вона мусить поїхати до країн Західної Європи або до Північної Америки.

За опитуванням Центру «Наш світ» станом на січень 2017 року 60% українців ставилися до ЛГБТ-людей негативно, і лише 4% – позитивно, варто зазначити, що майже третина опитуваних мають нейтральну позицію, підтримуючи рівність прав для цієї спільноти.

А ось масштабне загальнонаціональне дослідження проблем дискримінації Інформаційного центру «Майдан Моніторинг» і Дослідницького бюро Sociologist виявило: лише 11% українців вважають, що наше суспільство готове до легалізації одностатевих шлюбів.

Тож свято закоханих популярне серед усіх, а от рівень готовності прийняти різні види кохання вкрай низький Проте часи змінюються, суспільство еволюціонує, погляди міняються.

«Главком» поцікавився, чи підтримують мешканці Києва одностатеві шлюби?

Наталя, прибиральниця

Є свої фактори «за» та «проти», але, в принципі, я ще не визначилася.

Ганна, домогосподарка

Це цілком нормально.

Анатолій, менеджер

Мені все одно. У людини свої погляди, то я на це ніяк не можу вплинути. Це їхній вибір.

Анна, студентка

Я, хоч і натуралка, але позитивно до цього ставлюся. А що тут такого?

Світлана, прибиральниця

Неоднозначно. Може, тому що я представник дорослого покоління, яке не звикло ще до цього.

Василь, продавець

Як це взагалі виходить? Негативно.

Галина, пенсіонерка

Чому ж? Як завжди, усе нормально. А що тут такого? Я думаю, що це нор-маль-но.

Діана, секретарка

Позитивно абсолютно. Кожна людина має право любити того, кого хоче.

Борис, адвокат

Різко негативно. Це ненормально і неприродно. Воно розвалює основу – сім’ю. Хоча в принципі, моя позиція така: якщо хтось конкретно хоче цим займатися, у нього є якась внутрішня проблема, то, будь ласка, це його особиста справа. Головне — повинна бути заборонена пропаганда в будь-якій формі.

Тетяна, пенсіонерка

Терпимо. Вони так влаштовані, от і все. Якщо одностатевий шлюб і вони добре ставляться до своїх дітей, то чому ні? Головне, щоб було добре всім, щоб було все правильно, по закону, щоб не ображали цих дітей та одне одного.

Ірина Кобець, для «Главкома»