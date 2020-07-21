Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих
За минулу добу найбільше нових хворих зареєстровано у Львівській області – 114
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75, Одеській області – 65 та у місті Києві – 73», - зазначив він.
За даними МОЗ, всього зафіксовано 60166 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: 673 нових за добу, одужало - 32199 осіб (+760 за добу), померло - 1518 осіб (+20 за добу), підозри на хворобу отримали 109954 особи (+1044 за добу).
Загалом хворобу виявлено:
- Вінницька область — 2 330 (+13);
- Волинська область — 3 318 (+37);
- Дніпропетровська область — 1 224 (+15);
- Донецька область — 797 (+3);
- Житомирська область — 1 609 (+7);
- Закарпатська область — 4 518 (+78);
- Запорізька область — 682 (+4);
- Івано-Франківська область — 3 611 (+75);
- Кіровоградська область — 686 (+4);
- м. Київ — 7 034 (+73);
- Київська область — 3 332 (+24);
- Львівська область — 8 229 (+114);
- Луганська область — 110 (+4);
- Миколаївська область — 524 (+2);
- Одеська область — 2 638 (+65);
- Полтавська область — 356 (+3);
- Рівненська область — 5 183 (+39);
- Сумська область — 371 (0);
- Тернопільська область — 2 466 (+10);
- Харківська область — 3 082 (+49);
- Херсонська область — 216 (+3);
- Хмельницька область — 991 (+11);
- Чернівецька область — 5 363 (+31);
- Черкаська область — 847 (+2);
- Чернігівська область — 649 (+7).
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673.