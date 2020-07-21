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    Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих

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    <span>КНП &laquo;Стебницька міська лікарня&raquo; на Львівщині приймає хворих на коронавірус&nbsp;</span> - Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих
    КНП «Стебницька міська лікарня» на Львівщині приймає хворих на коронавірус 
    Фото: drohobych-rada.gov.ua

    За минулу добу найбільше нових хворих зареєстровано у Львівській області – 114

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75, Одеській області – 65 та у місті Києві – 73», - зазначив він.

    За даними МОЗ, всього зафіксовано 60166 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: 673 нових за добу, одужало - 32199 осіб (+760 за добу), померло - 1518 осіб (+20 за добу), підозри на хворобу отримали 109954 особи (+1044 за добу).

    Загалом хворобу виявлено:

    • Вінницька область — 2 330 (+13);
    • Волинська область — 3 318 (+37);
    • Дніпропетровська область — 1 224 (+15);
    • Донецька область — 797 (+3);
    • Житомирська область — 1 609 (+7);
    • Закарпатська область — 4 518 (+78);
    • Запорізька область — 682 (+4);
    • Івано-Франківська область — 3 611 (+75);
    • Кіровоградська область — 686 (+4);
    • м. Київ — 7 034 (+73);
    • Київська область — 3 332 (+24);
    • Львівська область — 8 229 (+114);
    • Луганська область — 110 (+4);
    • Миколаївська область — 524 (+2);
    • Одеська область — 2 638 (+65);
    • Полтавська область — 356 (+3);
    • Рівненська область — 5 183 (+39);
    • Сумська область — 371 (0);
    • Тернопільська область — 2 466 (+10);
    • Харківська область — 3 082 (+49);
    • Херсонська область — 216 (+3);
    • Хмельницька область — 991 (+11);
    •  Чернівецька область — 5 363 (+31);
    • Черкаська область — 847 (+2);
    • Чернігівська область — 649 (+7).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673

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