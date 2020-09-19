20 областей і столиця не готові до пом’якшення карантину



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В Києві показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів склав 146,6 на 100 тис. осіб

В Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей

Київ та 20 областей не готові до пом’якшення карантинних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Станом на 19 вересня місто Київ та 20 областей України не готові до пом’якшення протиепідемічних заходів, оскільки у них перевищені індикаторні показники.

Так, в Києві показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів склав 146,6 на 100 тис. осіб, при тому, що індикаторний показник становить менше 40 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі на 19 вересня в столиці становить 46,4% за останні 5 днів (індикаторний показник – 50% і менше).

Також не готові до пом’якшення карантинних обмежень Вінницька (показник захворюваності 56,9 на 100 тис. населення), Волинська (96,3), Донецька (41,5), Житомирська (108,8), Закарпатська (89,6), Запорізька (58,4), Івано-Франківська (161,2), Київська (84,5), Луганська (47,6), Львівська (104,6), Миколаївська (78), Одеська (124,1), Рівненська (120), Сумська (107,9), Тернопільська (381,2), Харківська (142,4), Хмельницька (120,1), Черкаська (95,5), Чернівецька (217,7), Чернігівська (97,1).

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19.

Регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на Сovid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.