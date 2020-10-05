Відновлення екосистеми Камчатки після забруднення може зайняти 10 років



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Тисячі морських тварин на Камчатці викинулися на берег

Причиною катастрофи міг стати військовий полігон, на якому, ймовірно, знаходяться певні отруйні речовини

Доктор біологічних наук РФ Володимир Раков оцінив термін відновлення екосистеми Камчатки після забруднення у щонайменше 10 років.

Про це у коментарі росЗМІ розповів головний науковий співробітник лабораторії морської екотоксикології Тихоокеанського океанологічного інституту РФ.

За його словами, екосистема акваторії Тихого океану відновиться не менш ніж за 10 років. Фахівець відзначив, що, якщо забруднення не буде в найближчому часі зупинено, даний процес може зайняти і більше. Раков пояснив, що морські види відновлюються з різною швидкістю, і на це може знадобитися досить тривалий час.

Вчений додав, що в даному випадку мова може йти про «локальну екологічну катастрофу». Він вважає, що висновки про масштаби події можна буде зробити після отримання результатів проб.

Фахівець також назвав малоймовірною версію про те, що загибель морських тварин викликана цвітінням токсичних мікроводоростей. На його думку, причиною катастрофи міг стати військовий полігон, на якому, ймовірно, знаходяться певні отруйні речовини.

Раніше повідомлялося, що у Росії на Камчатці стався витік нафти, відомо про забруднення моря та масову загибель морських тварин на декількох пляжах Камчатського краю.

«Грінпіс» назвав подію екологічною катастрофою і оголосив, що відправить на місце експедицію для розслідування. Натомість російська влада намагалася применшити масштаби події.