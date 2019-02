Американська компанія вперше провела суборбітальний політ з пасажиром

Virgin Galactic Річарда Бренсона вперше провела суборбітальний політ з пасажиром на борту

22 лютого Virgin Galactic запустила за допомогою літака-носія космоплан SpaceShipTwo з аеродрому в каліфорнійській пустелі Мохаве. Цей же багаторазовий корабель здійснив випробувальний політ в грудні 2018 року.

На борту корабля знаходилися два пілоти і пасажир - керівник групи підготовки астронавтів Бет Мозес. Також корабель підняв чотири комплекти апаратури NASA для експериментів.

Корабель піднявся на висоту 89,9 км, а потім успішно повернувся назад. ВВС США і представники Virgin Galactic вважають, що межа космосу починається на висоті 80 км, однак відповідно до Міжнародної авіаційної федерації космічні польоти починаються на висоті від 100 км.

Засновник Amazon Джефф Безос критично оцінює досягнення Virgin Galactic: корабель його космічної компанії Blue Origin піднімається на висоту 106 км. Безос планує відправити в космос людину вже в 2019 році.

