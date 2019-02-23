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    Американська компанія вперше провела суборбітальний політ з пасажиром

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    <p>Корабель зможе брати на борт шістьох туристів за один політ</p> <div></div> - Американська компанія вперше провела суборбітальний політ з пасажиром

    Корабель зможе брати на борт шістьох туристів за один політ

    Virgin Galactic Річарда Бренсона вперше провела суборбітальний політ з пасажиром на борту

    22 лютого Virgin Galactic запустила за допомогою літака-носія космоплан SpaceShipTwo з аеродрому в каліфорнійській пустелі Мохаве. Цей же багаторазовий корабель здійснив випробувальний політ в грудні 2018 року.

    На борту корабля знаходилися два пілоти і пасажир - керівник групи підготовки астронавтів Бет Мозес. Також корабель підняв чотири комплекти апаратури NASA для експериментів.

    Корабель піднявся на висоту 89,9 км, а потім успішно повернувся назад. ВВС США і представники Virgin Galactic вважають, що межа космосу починається на висоті 80 км, однак відповідно до Міжнародної авіаційної федерації космічні польоти починаються на висоті від 100 км.

    Засновник Amazon Джефф Безос критично оцінює досягнення Virgin Galactic: корабель його космічної компанії Blue Origin піднімається на висоту 106 км. Безос планує відправити в космос людину вже в 2019 році.

    Вартість двогодинного польоту на кораблі Virgin Galactic SpaceShipTwo складе близько $250 тисяч. Пасажири зможуть побачити Землю з космосу і відчути на собі невагомість. SpaceShipTwo зможе взяти на борт двох пілотів і шістьох туристів.

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