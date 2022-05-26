Атака на Порошенка. Волинська організація «ЄС» зробила заяву

Очевидно, що спроби розпалити внутрішній конфілкт в Україні грають на руку лише зовнішньому ворогу – країні-агресору

Очевидно, що спроби розпалити внутрішній конфілкт в Україні грають на руку лише зовнішньому ворогу – країні-агресору

Хто саме стоїть за атакою на національну єдність

За перші три місяці війни український народ зберіг свою незалежність і державність. Сталося це завдяки ЄДНОСТІ суспільства, героїзму Збройних Сил, створених з 2014 року, та міжнародній єдності і солідарності всього світу.

«Сьогоднішня ж заява Луцької міськради чітко показує, хто саме стоїть за атакою на національну єдність, активно розпочату цього тижня – це Коломойський та його партнер Палиця», – йдеться у заяві волинського осередку «ЄС».

«Це – атака корисних і корисливих ідіотів, які не бачать війни, агресора, потреб ЗСУ, а лише свої бізнес-інтереси. Вони одержимі не боротьбою з Путіним, а помстою Порошенку за порятунок і націоналізацію Приватбанку, яка зупинила їхню крадіжку сотень мільярдів гривень з кишень простих українців.

Це той самий Коломойський, який, згідно заяви міської влади Дніпра, не витратив жодної копійки на захист рідного міста і країни. Зате навіть під час війни – примудрився отримати від держави нафтопродукти по заниженій ціні з метою подальшого перепродажу та власного збагачення.

Очевидно, що спроби розпалити внутрішній конфілкт в Україні грають на руку лише зовнішньому ворогу – країні-агресору. Недарма в її інформаційному просторі так солодко смакують цю тему», – кажуть представники партії.

Вони нагадали, що Коломойський, якому в Україні влада всіялко допомагає уникати правосуддя за багатомільярдне пограбування «Приватбанку», і досі каналом «1+1» володіє на паях з Медведчуком. І від нього ж прийняв в управління своєї підконтрольної структури ту саму Трубу.

Коломойський перебуває під санкціями США, і, за словами представників «ЄС» була би велика користь, якби його видали Сполученим Штатам в обмін на партію «Стінгерів».