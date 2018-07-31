Блогери вивідали потаємні думки прихожан Московської церкви (відео)
-
Розсилка
Хресний хід Московської церкви
Віряни Московського патріархату під час хресного ходу поділилися своїми думками щодо останніх подій в Україні
Прихожани УПЦ МП, які брали участь в хресному ході відповіли на гострі запитання блогерів:
- Чому моськовський патріархат проти київського?
- Хто почав «громадську війну» на сході України?
- Чому не буде об`єднання УПЦ МП та Київського патріархату?
Читайте та дивіться матеріали «Главкому»: