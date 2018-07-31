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    Блогери вивідали потаємні думки прихожан Московської церкви (відео)

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    <span>Хресний хід Московської церкви</span> - Блогери вивідали потаємні думки прихожан Московської церкви (відео)
    Хресний хід Московської церкви

    Віряни Московського патріархату під час хресного ходу поділилися своїми думками щодо останніх подій в Україні

    Прихожани УПЦ МП, які брали участь в хресному ході відповіли на гострі запитання блогерів:

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