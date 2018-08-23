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    Британські дипломати станцювали запальний танок на День Незалежності України (відео)

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    Британські дипломати станцювали запальний танок на День Незалежності України (відео)

    Посольство Великої Британії підготувало спеціальне танцювальне відео-привітання.

    Рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танком британського військового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тож цього року співробітники дипмісії вирішили також станцювати – український танок.

    «Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga», - зазначили у посольстві.



    «Посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності та бажають мирного та стабільного наступного року», - йдеться в привітанні.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з репетиції параду до Дня Незалежності.

    посольство День Незалежності
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