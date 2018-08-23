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    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику

    • Станіслав Груздєв
    • Розсилка
    Міністр Оборони Степан Полторак під час генеральної репетиції параду до Дня Незалежності України, 22 серпня 2018 року - Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Міністр Оборони Степан Полторак під час генеральної репетиції параду до Дня Незалежності України, 22 серпня 2018 року

    22 серпня 2018 року у центрі столиці відбулися заключні тренування військових

    У Києві ввечері 22 серпня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня на честь 27-ї річниці Незалежності України.

    У параді брали участь представники різних силових структур України, а також іноземних армій.

    Хрещатиком проїхала військова техніка, а у небі свою могутність продемонструвала українська авіація.

    На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

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    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
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    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
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    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику
    Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Фоторепортаж з Хрещатику

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, світові лідери вітають Україну з Днем НезалежностіЛідери країн світу надсилають на адресу Президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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