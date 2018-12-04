«Був зрадником Батьківщини». Російський віце-адмірал закликав моряків не читати Канта



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Командування Балтійського флоту ВМФ РФ розкритикувало філософські праці Канта

У прес-службі Балтійського флоту виступ свого командувача не коментують

Начальник штабу Балтійського флоту віце-адмірал Ігор Мухаметшин закликав військовослужбовців, а також їхніх дружин та родичів, взяти участь в інтернет-голосуванні з вибору назви нового аеропорту в Калінінграді, виступивши проти привласнення йому ім`я німецького філософа XVIII століття Іммануїла Канта.

Зокрема, віце-адмірал закликав «сприйняти це не лише як особисте прохання», але і як «звернення військової ради флоту та керівництва». Відео, на якому Мухаметшин виступає перед строєм моряків, було зроблено до завершення дня голосування, тобто до 1 грудня, але мережею воно розійшлося лише зараз. У прес-службі Балтійського флоту виступ свого командувача не коментують. У своєму виступі перед військовослужбовцями Мухаметшин назвав німецького філософа «досить відомим якимось там Іммануїлом Кантом», «зрадником батьківщини, який принижувався і повзав на колінах, щоб йому дали кафедру в університеті». Він також дав оцінку філософській спадщині мислителя, заявивши, що «Кант писав якісь незрозумілі книги», які ніхто з моряків «не читав і ніколи читати не буде». «Не годиться аеропорту області та міста, де лилася кров радянських солдатів і офіцерів, носити ім'я чужинця», – уклав Мухаметшин.

Зазначимо, що раніше «вжити заходів проти Канта» закликав депутат Держдуми РФ від Татарстану Марат Барієв (на його думку, присвоєння цього імені аеропорту ображає ветеранів Великої Вітчизняної війни). Тим часом, невідомі облили фарбою пам'ятник Канту і розкидали листівки, в яких закликали студентів місцевого університету «відректися православним хрестом від ворожого імені», «зривати таблички» і «викреслювати чуже ім'я зі своїх документів». Крім того, було пошкоджено могилу філософа біля калінінградського кафедрального собору.

Іммануїл Кант (1724-1804) вважається родоначальником німецької класичної філософії. Він народився і помер в Кенігсберзі, нинішньому Калінінграді, коли місто перебувало у складі Пруссії. Під час Семирічної війни Кант приймав російське підданство.

Ім'я Канта з великим відривом посідало перше місце в інтернет-голосуванні за перейменування калінінградського аеропорту Храброве в рамках конкурсу назв для російських аеропортів «Великі імена Росії». Лише після громадського резонансу та втручання чиновників на перше місце вийшло ім'я імператриці Єлизавети Петрівни, що обігнало ім'я Канта на 10 тисяч голосів. Калінінград (до 4 липня 1946 року — Кенігсберг) разом з північною частиною німецької провінції Східна Пруссія увійшов до складу Росії за рішенням Потсдамської конференції 1945 року.

Джерело: УНІАН