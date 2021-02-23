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    Бюджетні витрати на президента, які вони?

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    У 2020-му Зеленський 2 тижні перебував у &laquo;Феофанії&raquo;. За&nbsp;прайсом&nbsp;лікарні&nbsp; &ndash; це 109 тисяч гривень з бюджету - Бюджетні витрати на президента, які вони?
    У 2020-му Зеленський 2 тижні перебував у «Феофанії». За прайсом лікарні  – це 109 тисяч гривень з бюджету

    Тариф президентський. Скільки коштувало утримання глави держави у 2020 році

    За мінімальними підрахунками забезпечення діяльності президента у 2020 року році коштувало платникам податків 30,8 мільйонів гривень. Це не враховує витрат на державну охорону президента, оскільки ця інформація засекречена. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info про бюджетні витрати на президента.

    Зокрема, найбільша стаття видатків на президента – це оплата перельотів. Мова йде і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський «налітав» на понад 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту маршрутом Київ-Цюріх-Тель Авів-Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйони гривень.

    Ще 4,8 мільйони гривень за рік витратила автобаза Державного управління справами – на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом.

    Крім того, перед переїздом президентської родини на державну дачу в Конча-Заспі, на ремонтні роботи на її ділянці витратили 1 мільйон. А загалом утримання будинку, в який переїхав Володимир Зеленський, у 2020-му коштувало 3,4 мільйони.

    На мінімум 391 тисячу гривень потягнув новорічний візит Зеленського в Івано-Франківську область. Там, в президентській резиденції «Синьогора», він зустрів Новий рік. Адміністрація резиденції підтвердила журналістам Bihus.Info, що приймала Зеленського на свята і повідомила, що кошторис цього візиту – 100 тисяч гривень. Ще 138 тисяч управління справами президента заплатило за переліт з Києва. І 153 тисячі пішло на оплату відрядження для 15 співробітників президентської автобази.

    Крім того, у 2020-му Зеленський 2 тижні перебував у «Феофанії». За прайсом лікарні – це 109 тисяч гривень з бюджету.

    Але цей підрахунок не враховує бюджетних витрат Управління державної охорони на захист президента і його родини. Їх неможливо підрахувати, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей – є секретною. Хоча можна припустити, що йдеться про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.

    Загалом бюджетні витрати на президента у 2020-му виявилися значно менші, ніж в попередні роки – за рахунок економії на закордонних перельотах. Імовірно, вона сталася через пандемію. На початку 2020-го у Зеленського планували витратити на перельоти 56 мільйонів гривень, а фактичні витрати за рік склали лише 22 мільйони.

    Джерело: Bihus.info

    Теги: бюджет Володимир Зеленський Управління державної охорони
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