Закриття каналів не було ідеєю Зеленського. Це було результатом тиску Вашингтону – євродепутатка

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik майже місяць під санкціями

За словами євродепутатки, Україна повинна отримувати більшу підтримку від Європи для протидії російській агресії

Запровадження санкцій щодо кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів стало можливим завдяки тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявила представниця Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайнової дискусії Київського безпекового форуму.

«Із першого дня правління адміністрація Байдена дала зрозуміти, що буде інша лінія, інша форма співпраці, але водночас і жорсткіша риторика», – сказала вона, додавши, що у колишньої американської адміністрації не було достатньої волі для формування альянсу проти Кремля.

«І, повірте мені, закриття трьох телеканалів не було ідеєю Зеленського. Це було головно результатом тиску з боку Вашингтону. Я можу лише вітати це рішення, бо воно назріло і перезріло», — наголосила Віола фон Крамон-Таубадель.

Вона також підкреслила, що Україна повинна отримувати більшу підтримку від Заходу для протидії російській агресії.

«Має бути більше засобів жорсткої сили. Можливо, і пряма пропозиція членства в НАТО. Але, з іншого боку, треба й активніше залучати України до наших стратегій м’якої сили», – сказала євродепутатка.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.