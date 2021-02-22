Закриття каналів не було ідеєю Зеленського. Це було результатом тиску Вашингтону – євродепутатка
За словами євродепутатки, Україна повинна отримувати більшу підтримку від Європи для протидії російській агресії
Запровадження санкцій щодо кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів стало можливим завдяки тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявила представниця Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайнової дискусії Київського безпекового форуму.
«Із першого дня правління адміністрація Байдена дала зрозуміти, що буде інша лінія, інша форма співпраці, але водночас і жорсткіша риторика», – сказала вона, додавши, що у колишньої американської адміністрації не було достатньої волі для формування альянсу проти Кремля.
«І, повірте мені, закриття трьох телеканалів не було ідеєю Зеленського. Це було головно результатом тиску з боку Вашингтону. Я можу лише вітати це рішення, бо воно назріло і перезріло», — наголосила Віола фон Крамон-Таубадель.
Вона також підкреслила, що Україна повинна отримувати більшу підтримку від Заходу для протидії російській агресії.
«Має бути більше засобів жорсткої сили. Можливо, і пряма пропозиція членства в НАТО. Але, з іншого боку, треба й активніше залучати України до наших стратегій м’якої сили», – сказала євродепутатка.
На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.
19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.