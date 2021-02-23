СБУ і МВС провели обшуки в найбільших дорожніх компаніях, коли Зеленський розповідав про ремонт доріг

Праворохоронці зраннього ранку прийшли з «макси-шоу» в найбільші дорожні компанії, які весь рік працювали за президентською програмою «Велике будівництво»

За даними політолога Олексія Голобуцького, в той час, коли Володимир Зеленський відкривав Всеукраїнський форум «Україна 30», МВС і СБУ з раннього ранку прийшли з «макси-шоу» в найбільші дорожні компанії, які весь рік працювали за президентською програмою «Велике будівництво», причому до деяких дорожників прийшли додому рано вранці.

«Ніяких офіційних підтверджень цьому поки немає і, може, навіть не буде, не дивуйтеся. Але почалася якась багатоходова гра, яку затіяли особисто Аваков і заступник Баканова Трипилко – саме ці двоє віддали наказ почати обшуки та ще саме сьогодні», – уточнив Голобуцький.

На його думку, якщо припустити, що Зеленський про це не знав, то цей крок виглядає досить зухвалим: «Щоб так підмочити репутацію президента, треба мати не те що нахабство, а хоча б якісь підстави. А підстави нібито є, але це – кримінальні справи за 2018 рік. Так навіщо ж вибирати для обшуків такий урочистий день, коли президент розхвалював свій проєкт і давав обіцянки зробити ще більше доріг? Чому не можна було це зробити завтра-післязавтра або раніше?»

Політолог вважає, що Зеленський не знав про обшуки.

«Він чудово розбирається в піарі, і йому неважко було прорахувати, що весілля, на яке прийшла поліція, запам'ятається саме тим, що прийшла поліція, а не красою нареченої. Тому Зеленському потрібно було показати народу більше доріг, а не дорожникам більше обшуків», – написав він.

Голобуцький припускає, що таким чином «СБУ і МВС передали полум'яний привіт всім, хто хоче будувати дороги, мовляв, хлопці, або ви працюєте з нами за нашими правилами, або ніяк. І ми всі знаємо, що це за «правила».

Він не виключає, що «піар-кампанія під умовною назвою «Дорожній картель» зіграла людям в погонах на руку і приносить їм дивіденди».

Як відомо, активісти і опозиційні президенту політичні сили заявляли про створення «дорожнього картелю», який отримав у «Великому будівництві» більшу частину підрядів. Президент, Кабмін і Укравтодор неодноразово спростовували чутки про картельну змову і наводили дані про те, що підсумкова вартість ремонту в порівнянні з 2019 роком стала менше.

За результатами 2020 року, в Україні було відремонтовано 4000 км доріг національного значення і 2500 місцевого. Згідно з планами на цей рік, буде відремонтовано понад 4500 км національних трас.

За даними опитування громадської думки, більшість українців схвалюють президентську програму «Велике будівництво». За словами Зеленського, його програма зберегла тисячі робочих місць.