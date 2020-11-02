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    У світі

    Радник Трампа вибачився за інтерв'ю російським пропагандистам

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    <p>За словами Скота Атласа, він не знав, що RT &ndash; це &laquo;іноземний агент&raquo;</p> - Радник Трампа вибачився за інтерв'ю російським пропагандистам

    За словами Скота Атласа, він не знав, що RT – це «іноземний агент»

    «Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися», – сказав радник Трампа

    Радник робочої групи адміністрації президента США по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    За словами Атласа, він не знав, що RT – це «іноземний агент».

    Скотт Атлас підкреслив, що просить вибачення у спільноти, що займається забезпеченням національної безпеки.

    «Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися», – сказав радник Трампа.

    До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні не залишилося вільної преси.

    Нагадаємо, речниця президента України Юлія Мендель розповіла, чому сфотографувалася зі стрічкою Russia Today.

    Росія ЗМІ США пропаганда Дональд Трамп політика президент радник
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