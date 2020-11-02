Радник Трампа вибачився за інтерв'ю російським пропагандистам

За словами Скота Атласа, він не знав, що RT – це «іноземний агент»

«Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися», – сказав радник Трампа

Радник робочої групи адміністрації президента США по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Атласа, він не знав, що RT – це «іноземний агент».

Скотт Атлас підкреслив, що просить вибачення у спільноти, що займається забезпеченням національної безпеки.

«Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися», – сказав радник Трампа.

До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні не залишилося вільної преси.

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